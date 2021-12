Redaktion 18.01.2016 Lesedauer: 1 Minute

Bullenmärkte US-Wahljahre sind Gewinnerjahre

Trotz miserablem Jahresstart sollten Anleger an den US-Börsen nicht verzweifeln. In Wahljahren gab es in der Vergangenheit oft steigende Kurse. Und auch Zinserhöhungen sorgten schon für Bullenmärkte.