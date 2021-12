Bund der Versicherten Axel Kleinlein mischt jetzt beim VZBV mit

„Mit dem Bund der Versicherten gewinnen wir eine wichtige Stimme des Verbraucherschutzes“, kommentiert VZBV-Vorstand Klaus Müller. „Gemeinsam können wir Verbraucherschützer nun gestärkt der Versicherungslobby entgegentreten“, erklärt BdV-Chef Kleinlein.Dem Dachverband VZBV gehören neben den 16 regionalen Verbraucherzentralen auch andere „verbrauchernahe“ Institutionen an. Der BdV konzentriert sich speziell auf die Belange der Versicherten und „schafft ein Gegengewicht zur Versicherungslobby“, so Kleinlein.Dazu würden Verbraucher „unabhängig und kostenlos mit Broschüren und Merkblättern zu allen wichtigen Versicherungsthemen informiert“. Neben Musterprozessen gegen Versicherer setzt sich der Verein auch auf politischer Ebene ein und gibt Stellungnahmen zu geplanten Gesetzen ab oder nimmt als Sachverständiger an Anhörungen teil.