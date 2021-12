Redaktion 10.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

Bund der Versicherten „Null-Zins-Entscheidung gefährdet PKV und Altersvorsorge“

Und ein fröhliches Auf in die Altersarmut – so könnte man die neuerliche Zinsentscheidung der EZB auch verstehen. Die Lebensversicherer werden es in Zukunft noch schwerer haben, am Kapitalmarkt Geld zu verdienen. Verbraucherschützer Axel Kleinlein spricht von der Zukunftslosigkeit der Branche.