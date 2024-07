Der Bund der Versicherten (BdV) hat den Schmähpreis „Versicherungskäse des Jahres“ an das schlechteste Versicherungsprodukt vergeben. In diesem Jahr fiel die Wahl einer vierköpfigen, vom BdV ernannten Jury auf die „Nachhilfeversicherung Plus“ der kleinen Astra Versicherung. Nominiert waren auch die Produkte „Akkuschutz für E-Bikes“ von Wertgarantie und „DFV-KombiSchutz“ der DFV Deutsche Familienversicherung.

Nachhilfeversicherung bei Publikumswahl klar vorne

Zum zweiten Mal konnten Verbraucher auch ihren „Publikumsliebling“ aus den drei nominierten Kandidaten wählen. Auch hier setzte sich per Online-Abstimmung die Nachhilfeversicherung durch und das mit deutlichem Abstand. Auf sie entfielen rund 65 Prozent der abgegebenen Stimmen. Für den Akkuschutz für E-Bikes stimmten rund 19 Prozent und für den Kombischutz der DFV knapp 16 Prozent.

Zur Begründung der Negativauszeichnung sagte Jurorin Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg: „Sind die Kinder krank, ist es doch viel wichtiger, dass sie wieder gesund werden. Dass sie dafür Zeit haben und keinen Druck verspüren. Bei kurzen Erkrankungen verpassen Sie dann vielleicht etwas Schule – na und? Haben die Kinder eine langwierigere Erkrankung, unterliegen sie weiterhin der Schulpflicht.“ Dieser Anspruch auf Beschulung werde in aller Regel über die Krankenhäuser erfüllt. „Ein Bedarf für diese Art von Versicherung besteht also nicht“, so Klug. „Liebe Eltern: Spart Euch das Geld und unternehmt davon lieber etwas Schönes mit Euren Kindern.“

Der Anbieter hatte die Jury-Kritik bei der Nominierung bereits zurückgewiesen und auf Nachfrage von DAS INVESTMENT auf einen bemerkenswerten Sachverhalt hingewiesen. So bewegt sich laut Astra Versicherung der Vertragsbestand ihrer Nachhilfeversicherung im Markt im zweistelligen Bereich, also weniger als 100 Policen. Das Produkt werde auch nicht aktiv über Vermittler beworben.

Wen warnt der BdV vor einer Versicherung, die niemand haben will?

Eine Sprecherin des BdV teilte unserer Redaktion dazu mit, dass die Frage, ob und wie viele Verträge bereits abgeschlossen wurden, in der Bewertung keine Rolle spielt. „Im Fokus stehen (...) mangelnde Transparenz, lückenhafte und nicht nachvollziehbare Leistungen, zu hohe Beiträge und zweifelhafter Nutzen.“

Es handele sich dennoch nicht um einen „Gimmick“, da man mit dem „Versicherungskäse“ zum einen alle Verbraucher vor dem Abschluss des jeweiligen Produktes warne und dazu animiere, grundsätzlich sämtliche Versicherungsabschlüsse vorher gründlich zu hinterfragen. Doch im Fall der Nachhilfeversicherung weiß der BdV jetzt, dass eigentlich niemand gewarnt werden musste.