Volkswirt Jörg Krämer
Welche Schattenhaushalte jetzt noch gefährdet sind
Das Bundesverfassungsgericht hat einen Nachtragshaushalt der Ampel gekippt. Könnten auch andere Sondervermögen davon betroffen sein? Und wie groß ist am Ende voraussichtlich die gesamte Lücke? Damit setzt sich Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer auseinander.
Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich einen Nachtragshaushalt der Ampelkoalition gekippt, der Kreditermächtigungen aus der Corona-Zeit für den Klima- und Transformationsfonds umwidmen sollte. Diese Entscheidung wirft nun die Frage auf, ob auch andere Sondervermögen der Bundesregierung ähnlichen Beschränkungen unterliegen könnten.