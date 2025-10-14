Makler glauben, dass die ohnehin hohen regulatorischen Gesetzes- und Aufsichtsvorgaben noch zunehmen werden. Sie fordern stärkere Entlastung durch ihre Produktpartner.

Laut einer Studie der Bundesarbeitsgemeinschaft für Versicherungsmakler (BFV) unter 565 befragten Maklern und Mehrfachagenten, die bereits im März stattgefunden hat, klagt die Berufsgruppe über eine immense Arbeitsbelastung. Viele der Vermittler müssen ihre Zeit nicht nur für Kundenanfragen und Beratungsgespräche aufwenden, sondern auch für eine wachsende Zahl administrativer Pflichten.

Fast alle sicher: Regulatorik wird noch zunehmen

So gehen 82,1 Prozent der Befragten davon aus, dass regulatorische Anforderungen in Zukunft verschärft werden. Nur 1,2 Prozent erwarten, dass die Vorgaben demnächst vereinfacht werden, die Anforderungen sinken und es weniger Bürokratie geben wird. Dabei sind Vermittler unter 50 Jahren sind besonders pessimistisch: 86,6 Prozent von ihnen befürchten eine zunehmende Regulierung. Kein einziger Makler geht in dieser Altersgruppe davon aus, dass die Anforderungen in Zukunft geringer werden.

Nützliche und schädliche Aspekte der Regulierung

Dabei bewerten die Versicherungsmakler die Regulierung durchaus differenziert, wie weitere Ergebnisse zeigen: Einerseits identifizieren sie laut der Studienautoren Regulierungen, die Verbrauchernutzen stiften. Andererseits beklagten sie Auflagen, die trotz großem Aufwand einen geringen Mehrwert für die Kunden liefern.

So erkennen viele Vermittler den Nutzen von Kundenaufklärung (71,9 Prozent) und Weiterbildung (66,9 Prozent) an. Dagegen halten deutlich weniger Teilnehmer ie Anforderungen durch den DSGVO-Schutz (22,5 Prozent), die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage (12 Prozent) und Anpassungen durch ESG (10,8 Prozent) für einen hilfreichen Mehrwert im Sinne des Kunden. Zudem schätzen über 90 Prozent den Aufwand für Dokumentationspflichten (zum Beispiel IDD, Mifid II) als sehr hoch oder eher hoch ein.

Vor allem Jüngere glauben an Entlassung durch mehr Digitalisierung

Digitale Technologien könnten aber hier Entlastung bringen, wie die Ergebnisse weiter zeigen. 59,7 Prozent der Makler schätzen das Potenzial sehr hoch oder eher hoch ein, Aufwände durch eine stärkere Digitalisierung zu reduzieren. 10,8 Prozent halten die Möglichkeiten digitaler Lösungen für (eher) gering. Erneut stechen dabei die unter 50-Jährigen heraus: Hier sind es 77,7 Prozent, die sich von digitalen Prozessen Entlastung versprechen (Antwortoptionen sehr hoch oder eher hoch). Bei den über 50-Jährigen sind es 55,2 Prozent.

Makler benötigen in vielen Bereichen mehr Unterstützung

Gefragt wurde auch nach der Unterstützung, die Makler von ihren Produktpartnern erwarten. Dabei zeiht sich, dass der Wunsch nach mehr Entlastung in vielen Bereichen groß (Antwortoptionen Unterstützungsbedarf sehr hoch oder eher hoch) ist. So wünschen sich 81,8 Prozent der Teilnehmer, dass Versicherer ihre Verwaltungsprozesse vereinfachen. Für insgesamt 78,6 Prozent steht die Reduzierung von Haftungsrisiken im Fokus. 76,6 Prozent geben an, dass ihnen bessere digitale Tools zur Dokumentation deutlich weiterhelfen würden.

Eine Befragung dieses Jahr unter Jungmaklern hatte hier deutlich andere Ergebnisse hervorgebracht und einen wesentlich geringen Unterstützungsbedarf für die Vermittler anhand der Befragungsergebnisse festgestellt.

BFV sieht Gesetzgeber und Aufsichtsbehörde gefordert

Der kleine Vermittlerverband BFV spricht im Zuge der Veröffentlichung des zweiten Teils seiner Studie von negativen Folgen durch Überregulierung für die Verbraucher: „Eine Überregulierung führt dazu, dass für qualifizierte Beratungen weniger Zeit bleibt. Doch die ist der eigentliche Kern des Verbraucherschutzes“, sagt BFV-Koordinator Erwin Hausen.

Er appelliert; „Während viele Politiker erkennen, dass die Überregulierung der Wirtschaft und den Verbrauchern schadet und daher ein Bürokratieabbau längst überfällig ist, scheint dies in deutschen und europäischen Gesetzgebungsgremien und Aufsichtsbehörden noch nicht bei jedem angekommen zu sein. Nicht Reden ist wichtig, sondern Handeln, vom Regulierungs-Moratorium bis hin zum Abbau belastender, aber kaum hilfreicher Bürokratie.“