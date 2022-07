Schnellere Zahlungen, mehr Datenschutz Bundesbank-Chef sieht gute Gründe für digitalen Euro

Die Europäische Zentralbank prüft derzeit die Einführung eines digitalen Euro. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sieht gute Gründe für eine Digitalwährung: „Für die Verbraucherinnen und Verbraucher wäre die Einführung eines digitalen Euro insbesondere dann vorteilhaft, wenn damit digitale Zahlungen einfach, schnell und kostengünstig abgewickelt werden könnten und darüber hinaus ihre Privatsphäre bei Zahlungen besser geschützt wäre“, sagte Nagel bei einer Veranstaltung in Frankfurt laut Redemanuskript.

Mit einer Digitalwährung könnten Zahlungen im Euroraum perspektivisch ohne die großen Zahlungsdienstleister abgewickelt werden, so der Bundesbank-Präsident. Das würde Risiken und Abhängigkeiten reduzieren. Die EZB habe kein Interesse daran, Zahlungsdaten gewerblich zu verwenden. Nutzer profitierten damit von mehr Datenschutz.

Auch Zahlungen über die Euro-Grenzen hinweg könne der digitale Euro einfacher und schneller machen, sagte Nagel. Die Systeme in unterschiedlichen Währungsräumen müssten dafür allerdings miteinander reden können. Das erfordere eine enge Abstimmung der Zentralbanken – ein Projekt, das dem Bundesbank-Präsidenten zufolge Zeit braucht.

Absicherung gegen „Bank Run“ nötig

Ein digitaler Euro bringe aber auch Risiken mit sich, so Nagel. Immer wieder genannt werde ein sogenannter Bank Run. Nutzer könnten in einer Finanzkrise ihre Bankeinlagen in wenigen Sekunden in digitales Zentralbankgeld umwandeln, was im Extremfall zum Zusammenbruch von Banken führen würde. Aufsichtsbehörden, Regierungen und Zentralbanken hätten aber bereits entsprechende Sicherungssysteme eingeführt, die auch bei einer Digitalwährung greifen müssten.

Bankkunden könnten zudem ganz generell einen großen Teil ihrer Bankeinlagen in die Digitalwährung umschichten. „Für die Geschäftsbanken würde das bedeuten, dass sie eine günstige und stabile Quelle der Finanzierung verlieren“, so Joachim Nagel. Eine Möglichkeit sei, Obergrenzen festzulegen. Privatpersonen könnten dann nur Bankeinlagen in einer bestimmten Höhe in Digitalgeld umwandeln.

Digitaleuro wäre online und offline nutzbar

Kommt der digitale Euro, könnte es zwei Varianten geben, „eine Online-Variante, über die Zahlungen durch eine Drittpartei abgewickelt werden, und eine Offline-Variante, bei der Zahlungen direkt von Person zu Person erfolgen“, erklärt Nagel. Verbrauchern soll eine Digitalwährung damit vor allem einfaches Bezahlen im Alltag erlauben. Das gelte für Geschäfte ebenso wie im Online-Handel sowie zwischen Privatpersonen und öffentlichen Einrichtungen. Die Online-Variante des Digitaleuro könnte dabei in einer sogenannten Wallet auf dem Smartphone zur Verfügung stehen.

Die Möglichkeit, anonym zu zahlen, könnte es über eine Offline-Variante geben. Das sei aber technisch komplexer und würde womöglich nur für kleine Beträge gelten. Es müsse sichergestellt werden, „dass der digitale Euro nicht zu einem bevorzugten Medium für illegale Zwecke wird“, sagte Nagel.

Der Bundesbank-Präsident stellte in seiner Rede allerdings klar, dass eine Digitalwährung das Bargeld ergänzen, aber nicht ersetzen werde. „Wer aber weiterhin Bargeld nutzen möchte, soll und wird das auch in Zukunft tun können.“ Die Währungshüter werden darauf achten, „dass ein digitaler Euro – wenn er denn käme – zu jeder Zeit in Bargeld umgetauscht werden kann und umgekehrt“, so Nagel.