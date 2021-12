Redaktion 23.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

Bundesbank Gold-Rückholaktion läuft nach Plan

Gold, das seit Jahrzehnten in Tresoren im Ausland lagert, soll bis 2020 zurückkehren in die Keller der Bundesbank in Frankfurt. Tatsächlich kam die Gold-Verlagerung von insgesamt 674 Tonnen 2013 nur schleppend in Gang.