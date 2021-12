Redaktion 16.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Bundesfinanzhof-Urteil Wie Pauschalbesteuerung bei Fonds vermieden werden kann

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) können in Deutschland ansässige Anleger, die in Investmentfonds mit Sitz in den USA investiert haben, eine pauschale Ermittlung der steuerpflichtigen Kapitalerträge aus diesen Fonds nach dem Investmentsteuergesetz (InvStG) vermeiden.