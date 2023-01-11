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Beratungslücke vermeiden Bundesfinanzminister lehnt Provisionsverbot ab

In Sachen Provisionsverbot zeichnet sich wohl Streit in der Regierungskoalition ab. Während die Verbraucherschutzministerin (Die Grünen) große Sympathie für den Vorschlag der EU-Kommission hegt, sprach sich nun der Finanzminister Christian Lindner (FDP) gegen das Verbot aus.

Bundesfinanzminister Christian Lindner beim Neujahrsempfang im Schloss Bellevue in Berlin.
Bundesfinanzminister Christian Lindner beim Neujahrsempfang im Schloss Bellevue in Berlin: Der FDP-Politiker lehnt Provisionsverbot ab. | Bildquelle: IMAGO Images/ Stefan Zeitz
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Ende vergangenen Jahres flammte in Brüssel die Diskussion über ein Ende der Provisionsberatung wieder auf. In einem Brief an den Europaabgeordneten Markus Ferber (CSU) schlug die EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness ein Provisionsverbot vor, wie es derzeit in Großbritannien und den Niederlanden praktiziert wird (DAS INVESTMENT berichtete).

 

 

Im Verbot von Provisionsannahmen sieht McGuinness einen Schritt in Richtung bessere Beratung und Verbraucherschutz. Die Vermittlerverbände sehen das naturgemäß anders. Der AfW nennt Großbritannien als Negativbeispiel. „Binnen kürzester Zeit würden gerade die auf eine Beratung angewiesenen Kleinanleger keine persönliche Beratung mehr erhalten“, befürchten die Interessensvertreter der Finanzvermittler.

Ähnlich argumentiert auch der BVK, der den Versicherungsvertrieb vertritt. Die Provisionsvergütung sei eine passable Lösung für Kleinanleger, Honorarberatung bringe demgegenüber Nachteile mit sich – und sei in Deutschland überdies wenig verbreitet. Kunden seien „kaum bereit, vorab für eine Beratung ein dreistelliges Honorar zu bezahlen“, so der BVK.

„Beratungslücke in der Fläche und bei niedrigen Investitionssummen vermeiden“

Nun schließt sich auch der Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dieser Argumentation an. Er will den Vermittlern weiterhin erlauben, Provisionen anzunehmen. Damit würden „Wertpapierfirmen die Anlagevermittlung und -beratung kostengünstig anbieten können“, sodass „eine Beratungslücke in der Fläche und bei niedrigen Investitionssummen vermieden“ wird. Das erklärt er gegenüber der Süddeutschen Zeitung (SZ).

Damit scheint Streit mit Lindners Koalitionspartnerin, der Grünen-Politikerin und Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke, vorprogrammiert. Diese hege „große Sympathie für eine Begrenzung oder ein Verbot von Provisionen“, zitiert die SZ aus einer früheren Stellungnahme der Ministerin.

Svetlana Kerschner studierte BWL an der DHBW Mannheim sowie Publizistik, Psychologie und Komparatistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Anschließend absolvierte sie von 2009 bis 2010 ein Volontariat bei DAS INVESTMENT, wo sie seit 2011 als Redakteurin arbeitet. Ihr Schwerpunkt sind aktuell die Versicherungsthemen. Mehr über Svetlana Kerschner
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