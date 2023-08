Urteil Keine gute Nachricht für Versicherte - Bundesgerichtshof bestätigt PKV-Praxis

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem aktuellen Urteil zugunsten eines Versicherers entschieden. Streitthema waren einmal mehr Prämienerhöhungen in der privaten Krankenversicherung (PKV).



Prämienanpassungen immer wieder umstritten

Die Änderungen der PKV-Beiträge werden häufig angefochten. Diese Anpassungen können laut Versicherungsbedingungen der Anbieter jedoch bei steigenden Behandlungskosten oder einem Zuwachs an Behandlungsfällen erforderlich sein. Laut Gesetz muss bei einer Abweichung von mehr als zehn Prozent zwischen den prognostizierten Ausgaben und den erwarteten Einnahmen eine Anpassung überprüft werden. Wenn die Abweichung zwischen fünf und zehn Prozent liegt, ermöglicht das Gesetz weitere Regelungen, die in der Branche oft Anwendung finden. Laut den Standardbedingungen der PKV können in diesem Fall Beiträge überprüft und angepasst werden, sofern ein Treuhänder zustimmt.





Auch in dem nun entschiedenen Fall wurde die Klausel im Vertrag des Klägers mit der Allianz Krankenversicherung angewandt, die zwischen 2012 und 2018 die Beiträge mehrmals erhöht hat. Die Klausel lautet: „Bei einer Abweichung von mehr als fünf Prozent können alle Beiträge (...) vom Versicherer überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung des Treuhänders angepasst werden.“ Als Gründe für Abweichungen vom kalkulierten Wert nennt die Allianz steigende Heilkostenbehandlungen, eine steigende Lebenserwartung oder eine häufigere Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen.

OLG Rostock moniert einseitiges Recht beim Verwender der Klausel

Der Kläger stellte die Rechtmäßigkeit und die Begründung seiner Prämienanpassungen jedoch infrage. In der Vorinstanz war das Oberlandesgericht (OLG) Rostock dieser Argumentation gefolgt und hatte die gesamte Anpassungsklausel als ungültig betrachtet. Für das Berufungsgericht war ausschlaggebend, dass die private Krankenversicherung eine Anpassung durchführen kann, aber nicht muss. Damals hieß es: „Anpassungsklauseln seien unwirksam, welche nur das einseitige Recht des Klauselverwenders vorsähen, Erhöhungen seiner Kosten an seine Kunden weiterzugeben, nicht aber auch spiegelbildlich die Verpflichtung enthielten, bei einer Minderung eigener Kosten den Preis für die Kunden abzusenken.“

BGH sieht keine unangemessene Benachteiligung für Versicherungskunden

Der BGH (Az. IV ZR 347/22) gab im Revisionsverfahren allerdings dem beklagten Versicherer recht. Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Klausel nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abweiche. Sie lasse sowohl eine Erhöhung als auch eine Senkung der Beiträge zu, ohne den Versicherer insoweit dazu zu verpflichten.

Der Gesetzgeber habe ausdrücklich Preisveränderungen zugelassen, um unerwartete Preisänderungen zu verhindern und die finanzielle Stabilität der Versicherer zu sichern. Das aktuelle Urteil diene insofern nicht nur den Interessen der Versicherer, sondern auch der Gemeinschaft der Versicherten, begründet der BGH. Die Berechtigung, Beiträge bereits unterhalb der gesetzlichen Schwellenwerte anzupassen, solle große Beitragssprünge vermeiden.





Der BGH hat den Fall zurück an das OLG Rostock verwiesen, um die strittigen Beitragserhöhungen unter den neuen Kriterien erneut zu prüfen.