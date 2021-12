Bundeskabinett bringt Anlegerschutzgesetz auf den Weg: Zwei Jahre Haltefrist für offene Immobilienfonds

Das „Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes“ ist vom Bundeskabinett gebilligt worden. Leo Dautzenberg, finanzpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, erklärte dazu: „Großinvestoren, die durch schnelle Zu- und Verkäufe von Anteilen an offenen Immobilienfonds in Schieflagen und sogar zu Schließungen geführt haben, werden deutliche Schranken zum Schutze der Privatanleger gesetzt.“Mit den jetzt vom Bundeskabinett beschlossenen Regeln hätten Kleinsparer keine Einschränkungen zu befürchten, sie dürfen Anteile in Höhe von bis zu 5.000 Euro pro Monat unproblematisch zurückgeben.Offene Immobilienfonds waren zuletzt häufig wie Geldmarktfonds genutzt worden. Dies passe aber nicht zum Prinzip längerfristiger Anlagen in einen Ersatz von Immobilien, so der Politiker.Auch soll die Mindesthaltedauer von zwei Jahren für Anleger, die vor Inkrafttreten des Gesetzes Anteile an offenen Immobilienfonds gekauft haben, bereits als erfüllt gelten.Wer unter der neuen Rechtslage sein Geld nach drei Jahren komplett wiederhaben will, muss einen Rücknahmeabschlag von 10 Prozent akzeptieren, nach vier Jahren von 5 Prozent. Nach fünf Jahren können Fondsanteile abschlagsfrei veräußert werden.Neu geregelt ist im Gesetzentwurf auch der Umgang mit Fonds, die aus Liquiditätsgründen keine Anteile mehr zurücknehmen. Falls der Fonds länger als sechs Monate geschlossen bleibt, ist die Fondsgesellschaft gezwungen, Immobilienverkäufe vornehmen.Nach weiteren sechs Monaten, in denen es nicht gelingt, Liquidität zu beschaffen, müssen Immobilien unter Wertabschlägen verkauft werden. Die Möglichkeit, zur Kapitalbeschaffung Fondsobjekte zusätzlich zu beleihen, wird abgeschafft.Anleger müssen zudem über die Vertragsbedingungen künftig ihre Einwilligung zu Notverkäufen geben. Wenn die Fondsgesellschaft nach zweieinhalb Jahren nicht in der Lage ist, die Liquidität des Fonds wiederherzustellen, erlischt ihr Recht auf Verwaltung des Sondervermögens. Die Abwicklung erfolgt dann unter der Federführung der Depotbank.Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management begrüßte den Entwurf zum Anlegerschutzgesetz in einer Stellungnahme: „Für Privatanleger werden offene Immobilienfonds grundsätzlich liquide Anlagen bleiben, Großanleger und Institutionelle müssen sich aber längerfristig binden“, so BVI-Hauptgeschäftsführer Stefan Seip. Die Neuregelung werde die faktische Trennung von institutionellen und privaten Anlegern vollziehen.