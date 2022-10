Rechengrößen 2023 Höhere Hürde für Wechsel in private Krankenversicherung

Das Bundeskabinett hat die Verordnung über die Sozialversicherungsrechengrößen 2023 beschlossen. Damit passe man die Grenzwerte dem Wachstum der Einkommen im vergangenen Jahr an, erklärt dazu das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Konkret stiegen die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigung für Mehraufwendungen bundesweit um 3,3 Prozent.

Daher steigt auch die sogenannte Bezugsgröße um 105 Euro auf 3.395 Euro pro Monat in Westdeutschland beziehungsweise um 140 Euro auf 3.290 Euro pro Monat in Ostdeutschland. Wichtig ist dieser Wert unter anderem, um die Beiträge für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung oder von versicherungspflichtigen Selbständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung zu berechnen.

Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung steigt um 250 Euro auf 7.300 Euro pro Monat in Westdeutschland und um 350 Euro auf 7.100 Euro pro Monat in Ostdeutschland. Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt um 2.250 Euro auf 66.600 Euro, die Beitragsbemessungsgrenze um 1.800 Euro auf auf 59.850 Euro pro Jahr.