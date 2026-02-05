Bei den Sozialreformen bekomme die Rente die oberste Priorität, erklären Bundeskanzler Merz und Kanzleramtschef Frei. Die Rentenreform soll bis Ende 2026 durch sein.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will noch in diesem Jahr eine umfassende Rentenreform auf den Weg bringen. Das kündigte er beim Jahresempfang der Deutschen Börse in Eschborn bei Frankfurt an. Dabei sollen private und betriebliche Altersvorsorge künftig eine wesentlich größere Rolle spielen als bisher.

Rente hat oberste Priorität

Die gesetzliche Rentenversicherung solle zwar bleiben, aber nur noch ein Baustein eines neuen Gesamtversorgungsniveaus werden, erklärte Merz. Private Altersvorsorge und Betriebsrente sollten beide kapitalgedeckt sein. Der Kanzler sprach von einem anstehenden „Paradigmenwechsel in der deutschen Rentenpolitik“.

Auch Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) bestätigte den ambitionierten Zeitplan. „Bis zum Ende des Jahres werden wir die ersten großen Sozialreformen umgesetzt haben, und die Rente haben wir dabei priorisiert“, sagte er im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Allerdings räumte er ein, dass bis Dezember nicht alles fertig werden könne.

Rentenkommission soll bis Ende Juni liefern

Derzeit befasst sich eine Rentenkommission mit möglichen Reformvorschlägen. Bis Ende des zweiten Quartals soll sie ihre Ergebnisse vorlegen. Manche dieser Vorschläge dürften laut Frei recht schnell umsetzbar sein, andere bräuchten längeren Vorlauf.

Die Koalition aus Union und SPD hatte die Einsetzung der 13-köpfigen Rentenkommission Ende November 2025 beschlossen. Der Prüfauftrag umfasst mehr als 20 Einzelpunkte, darunter die Prüfung einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit über 67 Jahre hinaus, neue Kenngrößen für das Versorgungsniveau sowie die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsfaktors.

Kritik von Opposition und Gewerkschaften

Die Ankündigung stößt auf Widerstand. Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, warf Merz vor, die gesetzliche Rentenversicherung schwächen zu wollen. Das sei „genau der falsche Weg“, sagte er den Sendern RTL und ntv. Linken-Chefin Ines Schwerdtner warnte: „Wer die Alterssicherung weiter privatisiert, will die gesetzliche Rente aushöhlen und nimmt steigende Altersarmut in Kauf.“

Der CDU-nahe Wirtschaftsrat hatte zuletzt vorgeschlagen, zur Senkung der Bundesausgaben die Mütterrente und die Rente mit 63 Jahren zu streichen. Stattdessen solle das Renteneintrittsalter mittelfristig an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm unterstützte diese Forderung. Bei der Rentenversicherung habe sich der Staat sehr weit in die falsche Richtung bewegt, sagte sie im ARD-ZDF-Morgenmagazin.

Bundesrat kritisiert Altersvorsorgereformgesetz

Parallel zur Debatte über die umfassende Rentenreform hat der Bundesrat eine kritische Stellungnahme zum Altersvorsorgereformgesetz veröffentlicht. Die Länderkammer übt an fünf zentralen Punkten deutliche Kritik und schlägt Nachbesserungen vor.

Besonders scharf kritisiert der Bundesrat das geplante Standarddepot. Der Gesetzentwurf lasse Millionen von Fonds-Kombinationen zu, die allesamt die Bezeichnung Standarddepot führen dürften. Eine Vergleichbarkeit werde so nicht geschaffen. Die Länderkammer fordert stattdessen ein staatlich organisiertes, aber privatwirtschaftlich geführtes einheitliches Standardprodukt nach britischem oder schwedischem Vorbild.

Auch die zulässige Kostenhöhe von bis zu 1,5 Prozent jährlicher Renditeminderung sieht der Bundesrat kritisch. Vergleichbare kapitalmarktnahe Vorsorgeprodukte wiesen regelmäßig Effektivkosten weit unter 0,5 Prozent pro Jahr auf. Das schwedische Standardprodukt komme sogar auf etwa 0,1 Prozent pro Jahr.

Weitere Kritikpunkte betreffen den zu niedrigen Sonderausgaben-Höchstbetrag von 1.800 Euro, die Benachteiligung von Geringverdienern bei der Kinderzulage und den zu engen Kreis der Förderberechtigten.

Verbände mit unterschiedlichen Positionen

Bei den Vermittlerverbänden dürfte es der Bundesrat mit seinen Vorschlägen schwer haben. Denn sie sehen bereits die ursprünglich von der Bundesregierung vorgesehene Kostenbegrenzung auf 1,5 Prozent kritisch. Der Gesetzgeber habe in der Vergangenheit bewusst die Anforderungen an qualifizierte Beratung erhöht. „Das kann es alles nicht umsonst geben“, betont Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des Finanzdienstleisterverbands AfW.

Darüber hinaus monieren die Vermittlerverbände die geplante Möglichkeit, das Standarddepot ohne Beratung abzuschließen. Dies stehe im Widerspruch zu allen bisherigen Bemühungen, die Beratungsqualität zu stärken, erklärt Wirth.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) wettert gegen die Möglichkeit, Auszahlungspläne zu wählen, die nur bis zum 85. Lebensjahr laufen. Damit sei das Langlebigkeitsrisiko nicht abgesichert, warnt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Ebenfalls problematisch findet der GDV die Ausgestaltung des Standarddepots ohne Garantien.

Hintergrund: Rentenpaket mit Kanzlermehrheit

Die Rentenreform hatte bereits Ende 2025 für Zwist innerhalb der Union gesorgt. Die Junge Union hatte gegen die zwischen Union und SPD vereinbarten Rentenpläne protestiert und gedroht, das Gesetzespaket zu kippen. Am Ende stimmte der Bundestag dem Paket mit Kanzlermehrheit zu – allerdings nur nach der Zusage an die Junge Union, 2026 eine grundsätzliche Rentenreform anzugehen.

Das im Dezember 2025 verabschiedete Rentenpaket sieht vor, das Rentenniveau von 48 Prozent bis 2031 zu stabilisieren. Zusätzlich enthält es die Erweiterung der Mütterrente, Verbesserungen bei der betrieblichen Altersversorgung und die Aktivrente für arbeitende Rentner.