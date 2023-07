Diebstahl-Statistik Kfz-Versicherer müssen immer öfter für gestohlene Wohnmobile zahlen

Die Zahl der Autodiebstähle in Deutschland ist nach einem Einbruch der Fallzahlen während der Corona-Jahre 2020 und 2021 wieder deutlich angestiegen. Das geht aus dem aktuell veröffentlichten „Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2022“ des Bundeskriminalamtes (BKA) hervor. Demnach wurden im vergangenen Jahr 14.611 Pkw dauerhaft entwendet. Das sind 19,6 Prozent mehr als im Jahr 2021.

Auch Diebstähle von größeren Fahrzeugen haben demnach zugenommen: So stieg die Zahl von dauerhaft entwendeten Wohnmobilen sprunghaft um 148 Prozent auf 465 Fälle an. „Ein Grund dafür ist, dass immer mehr solcher Fahrzeuge in Deutschland zugelassen werden – und die Wägen angesichts ihres hohen Werts ein besonders attraktives Diebesgut darstellen“, erklärt das BKA.

Auf diese Marken haben es Diebe abgesehen

Seit dem Jahr 2020 sind die Zulassungszahlen von Wohnmobilen sehr stark gewachsen: Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt verzeichnete dieses Segment mit 13,7 Prozent 2022 die größte Steigerung. „Aufgrund der hohen Zulassungs- sowie der festgestellten Entwendungszahlen wurde erstmals eine Auswertung zu auf Dauer abhandengekommenen Wohnmobilen durchgeführt“, heißt es vom BKA.

Am häufigsten haben Diebe im vergangenen Jahr Wohnmobile gestohlen, deren Aufbauten auf Fahrzeugplattformen des Herstellers Fiat montiert sind. Es folgend der französische Fahrzeughersteller Citroen und der deutsche Mitbewerber Volkswagen. Die Wolfsburger liegen mit derzeit 2.155 Fällen hingegen klar vorn im Ranking der gestohlenen Personenkraftwagen – so wie auch schon im Vorjahr.

Auf den weiteren Plätzen folgen die Marken Audi (1.614 Autodiebstähle), Mercedes (1.598), BMW (1.264). Ganz anders ist das Bild bei den sogenannten Belastungszahlen. Hierfür rechnete das BKA die „auf Dauer abhandengekommenen Pkw“ je 100.000 Autos des jeweiligen Herstellers im Fahrzeugbestand hoch: Es führen die Marken Jeep (Belastungszahl: 199) vor Land-Rover (167) und Porsche (71).

Als deutsche Hauptstadt der Autodiebe erweist sich ebenfalls wie 2021 Berlin mit 3.833 Fällen 2022. Es folgt Nordrhein-Westfalen mit 3.286 Autodiebstählen. Erst mit deutlichem Abstand folgen die Bundesländer Brandenburg und Niedersachsen mit 1.053 beziehungsweise 1.011 Fällen. Besonders wenige der insgesamt 14.611 Autodiebstähle ereigneten sich Bremen (116) und dem Saarland (87).