Diese Statistik zeigt die Sparquote der privaten Haushalte in Deutschland nach Bundesländern im Jahr 2014. Die Sparquote errechnet sich aus dem Sparen in Prozent des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte (zuzüglich der Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche). Im Jahr 2014 lag die Sparquote der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen bei etwa 9,1 Prozent. Die gesamtdeutsche Sparquote lag hingegen bei 9,5 Prozent.