Bundesliga-Städte im Mietvergleich München Spitzenreiter – Dortmund, Gladbach und Schalke im Keller

München ist nicht nur in der Fußball-Bundesliga mit dem FC Bayern das Maß aller Dinge, auch bei den Mieten lässt die bayerische Landeshauptstadt die Konkurrenz deutlich hinter sich. Mit 16,10 Euro pro Quadratmeter (Median) hat München einen Vorsprung auf Frankfurt (Platz 2) von über 3 Euro. Das zeigt die Mietpreis-Tabelle vom Immobilienportal Immowelt.de. Dafür wurden die Mietpreise in allen 18 Bundesliga-Städten verglichen.Beim Kampf gegen den Abstieg ging es hingegen enger zu. Das Schlusslicht bei den Mieten ist Schalke (5,10 Euro). Mönchengladbach liegt mit 5,80 Euro pro Quadratmeter einen Platz darüber. Beim Fußball stehen beide Städte tabellarisch deutlich höher und spielen im nächsten Jahr international. Ähnlich sieht es auch bei Dortmund aus: Für den größten Bayern-Konkurrenten hat es bei Mieten von 6,20 Euro pro Quadratmeter lediglich für den Relegationsplatz gereicht. Zum rettenden Ufer, auf dem sich Leverkusen (7,20 Euro) befindet, fehlt gerade 1 Euro.Beim Fußball muss Stuttgart den Gang in die 2. Liga antreten und Frankfurt muss in die Relegation. In der Mietpreis-Tabelle befinden sich hingegen beide Städte auf Champions-League-Plätzen. Frankfurt liegt mit 13 Euro pro Quadratmeter auf Platz 2, dahinter folgt Stuttgart (11,90 Euro). Sowohl in der Bundesliga als auch bei den Mietpreisen ist Ingolstadt eine kleine Überraschung gelungen. Mit Preisen von 11,30 Euro pro Quadratmeter konnten die Schanzer Größen wie Hamburg (11,10 Euro) oder Köln (10,30 Euro) hinter sich lassen und landeten auf dem 4. Rang. In der Bundesliga ging es zwar nicht ganz so hoch, dennoch belegte der als Abstiegskandidat gehandelte Club einen sicheren Mittelfeldplatz.