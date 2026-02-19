DAS INVESTMENT Versicherungen: Ihre aktuelle Untersuchung zeigt: Der Neugeschäftsanteil von Nettotarifen liegt in der Lebensversicherung bei nur 6,5 Promille. In der Kranken- und Kompositversicherung ist es noch weniger. Gleichzeitig bieten aber 52 Prozent der befragten Versicherer Nettotarife an. Wie erklären Sie diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage?

Matthias Beenken: In der Umfrage gibt es genau einen einzigen Lebensversicherer, der sich auf den Vertrieb von Nettotarifen spezialisiert hat. Dann gibt es einige Versicherer, die Nettotarife zusätzlich zum Bruttotarif anbieten. Die berichteten Neugeschäftsanteile sind aber minimal bis teilweise sogar Null.

Wir vermuten, dass es keinen Nachfragedruck vom Markt gibt. Eine Bestätigung haben wir in einer anderen Studie im letzten Jahr gefunden: Viele Kunden wollen Bruttopreise und entscheiden sich selbst dann gegen aufgesplittete Preise einerseits fürs Produkt und andererseits für Beratung und Vermittlung, wenn das ganz offensichtlich für sie günstiger wäre.

Warum?

Beenken: Ich glaube, viele Kunden treffen keine finanzrationale Entscheidung, sondern entscheiden aus dem Bauch heraus.

Sie untersuchen den Nettotarif-Markt bereits seit 2011, also seit 15 Jahren. Der Anteil in der Lebensversicherung hat sich von 2,6 auf 6,5 Promille zwar mehr als verdoppelt – bleibt aber auf extrem niedrigem Niveau. Wann würden Sie sagen: Die Honorarberatung ist als Alternativmodell zur Provisionsberatung gescheitert?

Beenken: Jeder wettbewerbsintensive Markt kennt Nischen, in denen sich kleine Anbieter mit speziellen Angeboten wohlfühlen. So würde ich den momentanen Nettotarif-Markt charakterisieren. Solange es keinen gesetzlichen Zwang zur Nettoisierung gibt, entscheiden sowohl Vermittler als auch Kunden, was ihnen sympathischer ist. Das nenne ich Wettbewerb. Ich würde mir nicht anmaßen eine Grenze zu definieren, ab der Wettbewerb gescheitert sei.

Die Studie erfasst nur explizit als Nettotarife ausgewiesene Produkte. Wie viele Versicherungsmakler faktisch Honorargeschäft über Bruttotarife mit Provisionsdurchleitung und separaten Honoraren betreiben, bleibt unklar. Haben Sie Schätzungen, wie groß diese „Grauzone" ist?

Beenken: Die Zahlen, die wir genannt haben, sind sehr indikativ und nicht auf die Goldwaage zu legen. Das liegt allein daran, dass die Stichprobe der teilnehmenden Versicherer leider klein war. Die Durchleitungslösung steht übrigens nur Versicherungsberatern zur Verfügung, nicht Versicherungsmaklern. Da sind die regulatorischen Vorgaben strikter als im Bereich Finanzanlagevermittlung und -beratung.

Einige Versicherer haben nicht einmal eine Absage geschickt

Die Teilnehmerzahl ist von 49 Versicherern im Jahr 2011 auf jetzt nur noch 25 gesunken. Mit einem Marktanteil von nur 32,8 Prozent ist die Repräsentativität fraglich. Warum haben so viele Versicherer die Teilnahme verweigert? Hat möglicherweise die Bafin-Kritik am Nettotarif-Vertrieb 2025 zu größerer Zurückhaltung geführt?

Beenken: Das kann ich auch nur vermuten. Traurig fand ich, dass einige Versicherer mit sehr großen Pressestellen noch nicht einmal eine Absage geschickt haben. Das empfinde ich als unprofessionell. Ein weiterer Grund kann sein, dass viele angeschriebene Versicherer sich nicht mit dem Maklervertriebsweg und/oder mit dem Nettotarifangebot befassen und deshalb kein Interesse an einer Beantwortung unserer Umfrage hatten.

Sie befragen ausschließlich Versicherer, nicht aber Vermittler. Dabei wäre doch gerade interessant: Wie viele der 178.460 Versicherungsmakler bieten überhaupt Nettotarife oder Mischmodelle an? Warum haben Sie keine Vermittlerbefragung durchgeführt?

Beenken: Wir haben in Deutschland aktuell knapp 47.000 registrierte Versicherungsmakler und 331 Versicherungsberater. Der Rest sind Vertreter und produktakzessorische Vermittler, für die ein Nettotarif-Vertrieb wenig relevant ist. Vermittlerbefragungen sind sehr aufwändig. Die Adressen sind nicht frei verfügbar, wir kommen da nicht heran. Die Betreiber des Vermittlerregisters, die Industrie- und Handelskammern, rücken die auch nicht für Forschungszwecke heraus.

Man kann zwar versuchen über Vermittlerverbände gehen, bekommt dann aber in erster Linie Zugang zu deren Mitgliedsunternehmen. Das Interesse an einer Teilnahme an Verbandsbefragungen ist zudem seit Jahren rückläufig. Sie sehen, es ist gar nicht einfach, eine Vermittlerbefragung durchzuführen.

Sie schreiben: „Das legt die Vermutung nahe, dass bislang von den Kunden zu wenig Nachfragedruck gegenüber den Vermittlern aufgebaut wird.“ Aber woher sollen Kunden wissen, dass es Nettotarife gibt, wenn Vermittler sie nicht aktiv anbieten? Sollten hier nicht eher die Vermittler aktiv werden?

Beenken: So lange Kunden Bruttopreise schätzen, siehe unsere Forschungsergebnisse, weiß ich gar nicht, warum die Vermittler die Kunden dazu drängen sollten, Nettotarife abzuschließen. Zumal es ja auch nur bestimmte Vermittlungsfälle sind, in denen sich Netto für sie lohnen würde. Man darf dabei nicht immer nur die wenigen, sehr großen Lebensversicherungen sehen, an denen Vermittler einmalig viel Geld verdienen können.

Es gibt auch die Privathaftpflicht-, Hausrat-, Auto- Krankenzusatz- und viele andere, kleinpreisige Versicherungen. Müssten für diese Versicherungen aufwandsgerechte Honorare gezahlt werden, würden die Honorare zum Teil die Prämien übersteigen. Das dürfte keine Akzeptanz finden. Aber: Wer als Kunde das Bedürfnis hat, der findet auch Makler und Versicherungsberater, die Nettotarife oder Durchleitungsmodelle anbieten.

„Mischmodelle aus Provision und Servicegebühr problematisch“

Sie erwähnen, dass sich bei Versicherungsmaklern Mischmodelle aus Provision und sogenannten Servicegebühren durchsetzen. Wie verbreitet sind diese Modelle wirklich? Müssten diese nicht eigentlich zum Honorargeschäft gezählt werden?

Beenken: Über die Verbreitung gibt es leider keine empirischen Zahlen, die hätte ich auch gerne. Niemand erhebt und kontrolliert das. Aber ich weiß aus verschiedenen Quellen, dass diese Mischmodelle Relevanz haben. Ob das Honorargeschäft ist? Ich meine nein.

Hier geht es um klassische Provisionsvermittlung, bei der ein Makler dem Kunden suggeriert, seine Provision beziehungsweise Courtage sei zu niedrig, aber für eine Servicegebühr bekäme er noch bessere Leistungen des Maklers. Ich halte das für problematisch. Die Leistungen des treuhänderischen Sachwalters Makler sind mit der Courtage abgegolten. Punkt. Und wem die Courtage zu niedrig ist, kann gerne auf Honorar umschwenken – er muss es nur beim Kunden durchsetzen.

Welche Ausprägungen von solchen Mischmodellen gibt es? Müssen sich der Vermittler beziehungsweise der Kunde von vornherein entscheiden, ob sie auf Provisions- oder Honorarbasis zusammenarbeiten, oder sind Mischformen wie zum Beispiel Honorar bei Altersvorsorge, Provision bei PKV möglich?

Beenken: In unserer Studie wollen wir regelmäßig wissen, ob die Versicherer zulassen, dass ein und derselbe Makler dessen Produkte sowohl als Bruttotarif mit Courtage als auch als Nettotarif anbieten kann. Mehrheitlich ist das der Fall. Es gibt derzeit weder für Versicherer noch für Makler eine regulatorische Vorgabe, sich nur für eines der beiden Vergütungsmodelle zu entscheiden.

Der Gesetzgeber hatte bei der Umsetzung der IDD 2018 kurz überlegt, Maklern die Annahme von Honoraren zu verbieten, um sie zu zwingen, sich bei Interesse am Nettovertrieb ganz auf die Seite Versicherungsberater zu schlagen. Das wurde fallengelassen, und ich halte das für richtig. Denn dann kommt das Thema Nettovertrieb gar nicht ans Laufen.

Außerdem gebe ich Ihnen recht, dass man zwischen den verschiedenen Versicherungssparten unterscheiden muss. Selbst wenn ich in Leben ein marktgerechtes Angebot an Nettotarifen vorfinde, dann ist das in der PKV oder in der Schadenversicherung – Ausnahme Industriegeschäft – eher nicht der Fall. Meiner Meinung nach haben aber diejenigen Makler, die beide Vergütungsmodelle parallel anbieten, eine besondere Verantwortung, ihre Kunden darüber aufzuklären und die Wahl zu lassen, wo das möglich ist.

Die Bafin kritisierte 2025, dass Versicherer die Verantwortung für den Nettotarif-Vertrieb bei den Vermittlern sehen und keine Vorgaben zur Vergütungshöhe machen. Teilen Sie diese Kritik? Sollte es eine Honorarordnung geben?

Beenken: Ich kann beide Seiten verstehen. Versicherungsmakler stehen in keinem Vertragsverhältnis zum Versicherer und sind für sich selbst verantwortlich. Aber dennoch kann es einem Versicherer nicht egal sein, mit wem er Geschäfte macht und wie es den Kunden dabei ergeht. Mindestens fällt ein Reputationsschaden auf den Versicherer zurück. Der Kunde wird kaum zwischen einem Makler, der ihn übervorteilt hat, und dem Versicherer, an den der Versicherungsvertrag gegangen ist, differenzieren.

Mein Rat ist, Versicherer sollten den Makler in der Zusage auf den Vertrieb ihrer Nettoprodukte verpflichten, faire Vergütungshöhen, einen fairen Umgang im Frühstornofall und eine faire Aufklärung über die langfristige Vorteilhaftigkeit der Nettopolice einzuhalten. Ich habe Vergütungsvereinbarungen gesehen, bei denen nichts davon der Fall war. Knapp 80 Promille von der Beitragssumme, keine Stornohaftung und keinerlei Aufklärung über die eklatanten Nachteile gegenüber einer Bruttopolice – sorry, das ist nicht fair. Insofern: Ja, eine Honorarordnung halte ich für nötig.

Nur zwei Versicherer bieten die Durchleitung von Provisionen an Versicherungsberater nach Paragraf 48c VAG an. Grund dürfte sein, dass das Verfahren als „verwaltungsaufwändig“ gilt. Ist diese gesetzliche Lösung in der Praxis gescheitert? Muss der Gesetzgeber hier nachbessern – und wenn ja, wie?

Beenken: Ich wundere mich auch, dass es überhaupt Versicherer gibt, die das Verfahren anbieten. Aber angesichts der geringen Marktbedeutung sehe ich keinen Nachbesserungsbedarf. Wer das Verfahren einmal entwickelt hat, kann es gerne weiter anbieten. Und wer es nicht hat, aber Absatzchancen über Versicherungsberater erwartet, kann ja Nettotarife entwickeln. Die soll der Versicherungsberater ohnehin laut Gewerbeordnung bevorzugt anbieten.

„Ich rechne nicht mit einem Provisionsverbot oder Provisionsdeckel “

Die EU-Kleinanlegerstrategie ist Ende 2025 beschlossen worden. Laut Ihrer Umfrage erwarten die Versicherer mehrheitlich weder ein Provisionsverbot noch einen Provisionsdeckel für Versicherungsmakler. Teilen Sie diese Einschätzung? Oder könnte die nationale Umsetzung in Deutschland doch noch strengere Regeln bringen?

Beenken: Ich rechne auch nicht mit einem Provisionsverbot oder Provisionsdeckel. Viel entscheidender ist, was gerade in Sachen Riester-Reform passiert. Setzt sich die Ansicht des Bundesrats durch, dass Versicherungen nicht mehr Kosten verursachen sollten als ein ETF-Fonds, dann erledigt sich der Provisionsvertrieb jedenfalls in der Altersvorsorge bald auf anderem Weg.

Fast zwei Jahrzehnte politische Förderung, mehrere Gesetzesänderungen, Bezeichnungsschutz – und trotzdem liegt der Marktanteil bei 0,65 Prozent in der Lebensversicherung. Ist die Honorarberatung als politisches Projekt gescheitert? Was müsste sich ändern, damit es funktioniert?

Beenken: Die Politik lässt sich seit zwei Jahrzehnten von einem Trugbild leiten. Wir sehen das aktuell bei der Riester-Reform: Wir machen einfach ein Gesetz, und schon ist alles „kostengünstiger, renditestärker, unbürokratischer, flexibler, einfacher und transparenter“. So liest es sich in der Gesetzesbegründung der Bundesregierung.

Und dann stellt man fest, dass die Bürger ihre demografische Lebenserwartung nicht einschätzen können, sich von Influencern das Blaue vom Himmel versprechen lassen oder immer wieder auf Anbieter hereinfallen, die ihnen sichere 20 Prozent Rendite mit obskuren Anlagen versprechen. Und diese Kunden sollen plötzlich Honorare beim honorigen Honorarberater bezahlen und wissen, was sie tun? Entschuldigung, das ist naiv.

Die beste Verbraucherschutzmaßnahme der letzten zwei Jahrzehnte war die Einführung einer Registrierungspflicht für Versicherungsvermittler unter Auflagen plus Überwachungspflichten für Versicherer. Damit meine ich die Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie. Wenn das noch etwas effektiver und effizienter überwacht würde, wäre den Verbrauchern besser gedient als mit kryptischen Bezeichnungen für Honorarberater oder harschen Kostendeckeln für Altersvorsorgeverträge.