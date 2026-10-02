Der Bundesrat will Steuervorteile für Zweitverträge ausschließen, die Bundesregierung stimmt zu. Weitere Vorschläge will sie prüfen.

Bundesratssitzung: Die Länderkammer fordert Änderungen an der Frühstartrente: keine Steuervorteile für Zweitverträge und mehr Information für Kinder, deren Geld kollektiv angelegt wird.

Der Bundesrat fordert Änderungen am Gesetzentwurf zur Einführung der Frühstartrente (Drucksache 21/7864). Das geht aus seiner Stellungnahme hervor, die die Bundesregierung als Unterrichtung (21/8296) vorgelegt hat. Darüber berichtet der Pressedienst des Bundestags.

Steuervorteil nur für einen Vertrag

Im Mittelpunkt steht die steuerliche Behandlung privater Eigenbeiträge. Die Länder wollen sicherstellen, dass Beiträge auf einen zweiten Vertrag, der zusätzlich zum Frühstartrenten-Vertrag abgeschlossen wird, nicht steuerlich begünstigt werden. Bleibt der Entwurf unverändert, sind laut Bundesrat pro Vertrag jährlich bis zu 6.840 Euro an Eigenbeiträgen möglich. Insgesamt ließen sich so bis zu 13.680 Euro im Jahr steuerlich privilegiert anlegen.

Für den besonderen Förderzweck der Frühstartrente ist das aus Sicht der Länderkammer nicht nötig. Die Bundesregierung stimmt dieser Forderung in ihrer Gegenäußerung zu.

Brücke von der Kollektivanlage zum Standarddepot

Außerdem setzen sich die Länder für Kinder ein, deren Eltern keinen Frühstartrenten-Vertrag abgeschlossen haben. Deren staatliche Prämien fließen deshalb in eine kollektive Anlage. Für diese Kinder soll ab dem 18. Lebensjahr der Wechsel in einen Standarddepot-Vertrag in öffentlicher Trägerschaft nach dem Altersvorsorgereformgesetz leichter werden. Der Bundesrat schlägt vor, den Betroffenen dazu ein Angebot zum Vertragsabschluss zu schicken. Eine solche Verknüpfung könne „einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Reform der privaten Altersvorsorge leisten“, heißt es in der Stellungnahme.

Information, bevor das Geld verfällt

Zudem bittet der Bundesrat um eine Prüfung: Kinder, deren Mittel kollektiv angelegt werden, sollen während der Frühstartrentenphase dreimal direkt über ihren Anteil an der Kollektivanlage und dessen Wertentwicklung informiert werden. Das soll auch die finanzielle Bildung stärken.

Die kollektiv angelegten Gelder verfallen mit Vollendung des 35. Lebensjahres, wenn sie bis dahin nicht in einen individuellen Altersvorsorgevertrag überführt wurden. Deshalb sollen die Betroffenen kurz vor dem Verfall noch einmal über ihr Frühstartrentenvermögen informiert werden. Dabei sollen sie auch erfahren, dass sie das Vermögen in einen individuell geförderten Vertrag übertragen können.

Die Bundesregierung sagt in ihrer Gegenäußerung zu, die Vorschläge zur kollektiven Anlageform zu prüfen.

Hintergrund: Kabinettsbeschluss im August

Das Bundeskabinett hatte den Gesetzentwurf am 12. August beschlossen (DAS INVESTMENT berichtete). Danach zahlt der Bund für jedes Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr monatlich 10 Euro in ein kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot ein. Eltern können das Depot bei einem Anbieter ihrer Wahl eröffnen. Gefördert werden ausschließlich zertifizierte Standarddepot-Verträge mit einem Effektivkostendeckel von einem Prozent. Bis zur Volljährigkeit dürfen keine Abschluss- und Vertriebskosten anfallen. Eltern oder Dritte können bis zu 6.840 Euro pro Jahr zuzahlen.

Wird kein eigener Vertrag abgeschlossen, legt die Deutsche Bundesbank die Mittel kollektiv am Kapitalmarkt an. Laut BMF startet die Förderung rückwirkend zum 1. Januar 2026 mit dem Geburtsjahrgang 2020. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Vor dem Kabinettsbeschluss hatten die Branchenverbände monatelang um die Beratungspflicht gestritten.