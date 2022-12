Grundsatzbeschluss Bundesregierung gibt Update zum Nachhaltigkeitsfahrplan

Die Bundesregierung hat ein Update zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie gegeben. In einem jetzt getroffenen Grundsatzbeschluss haben die Regierungsvertreter bekräftigt, dass das Thema weiter hohe politische Priorität hat.

Einen Fahrplan, wie man den nachhaltigen Wandel auf den Weg bringen wolle, hatte noch die Vorgängerregierung der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf den Weg gebracht. Das damalige Bundeskabinett aus Vertretern von CDU/CSU und SPD hatte die Nachhaltigkeitsstrategie, kurz DNS, am 10. März 2021 beschlossen. Sie orientiert sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN) und bildet den Rahmen für alle weiteren konkreten Maßnahmen. Basis für die weitere Umsetzung war ein Beschluss des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung vom 14. Juni 2021. Der Ausschuss ist nach Auftrag der Bundesregierung das zentrales Steuerungsgremium für die Umsetzung der DNS.

Ein Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft zu mehr Nachhaltigkeit sei weiter dringlich, heißt es im Papier des Bundeskabinetts. Seit Verkünden der DNS hätten sich zu den bestehenden Risiken neue hinzugesellt: Zu Klimawandel, Artensterben und übermäßigem Ressourcenverbrauch kamen die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Überfall Russlands auf die Ukraine. Herausforderung sei, die beschlossenen Klimaschutzziele zu erreichen und zugleich Privatleute wie Industrie sicher und bezahlbar mit Energie zu versorgen. Dafür wolle man den Bereich erneuerbare Energien und die dafür notwendigen Netze beschleunigt ausbauen und gleichzeitig energieeffizienter arbeiten.

Die gegenwärtige Bundesregierung wolle an der 2015 beschlossenen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen festhalten und dabei in Zukunft noch schneller voranschreiten – zusammen mit internationalen Partnern und in internationalen Organisationen und Gremien. Eingeräumt wird in dem Beschluss allerdings auch, dass laut einem UN-Bericht viele der gesteckten ökologischen Ziele bis 2030 wohl nicht zu erreichen seien.

Nachhaltigkeits-Pläne 2023/2024

Sechs Themen will das Bundeskabinett im kommenden und dem darauffolgenden Jahr bevorzugt angehen:

Menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit

Energiewende und Klimaschutz

Kreislaufwirtschaft

Nachhaltiges Bauen und Verkehrswende

Nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme

Schadstofffreie Umwelt

Im Rahmen des nachhaltigen Umbaus sei auch die Lenkung von Geldströmen bedeutsam, erinnern die Regierungsvertreter in dem Beschluss. Das Vorhaben läuft unter dem auch auf europäischer Ebene gebräuchlichen Stichwort Sustainable Finance. Deutschland solle hier zum führenden Standort in Europa werden. Der im Sommer 2022 zusammengestellte Sustainable-Finance-Beirat unterstütze die Bundesregierung dabei.

2024 soll der aktuelle Nachhaltigkeitsfahrplan noch einmal nachjustiert werden.