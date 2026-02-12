Nun ist es amtlich: Der Widerrufsjoker bei Lebensversicherungen ist Geschichte. Die Gesetzesänderung bringe Rechtssicherheit für Vermittler und Versicherer, so der Verband AfW.

Der Bundestag hat das Widerrufsrecht bei Lebensversicherungen zeitlich begrenzt. Spätestens 24 Monate und 30 Tage nach Vertragsschluss erlischt künftig das Widerrufsrecht – auch bei fehlerhafter Belehrung. Die neue Regelung tritt am 19. Juni 2026 in Kraft.

Das bislang geltende sogenannte ewige Widerrufsrecht wird damit abgeschafft. Lediglich wenn die Widerrufsbelehrung vollständig fehlt, besteht das zeitlich uneingeschränkte Widerrufsrecht fort. Der Bundestag hatte das Gesetz zur Änderung des Verbraucher- und Versicherungsvertragsrechts am 19. Dezember 2025 beschlossen, der Bundesrat stimmte am 30. Januar zu. Die Verkündung erfolgte Anfang Februar.

Scharfe Kritik von Verbraucherschützern

Während die Versicherungswirtschaft und Vermittlerverbände die Reform begrüßen, üben Verbraucherschützer scharfe Kritik. Der Versicherungsmathematiker Axel Kleinlein, ehemaliger Vorstandschef beim Bund der Versicherten, warnte im November 2025 in einer Stellungnahme für den Bundestag vor mehreren problematischen Aspekten der Reform.

Kleinlein kritisiert insbesondere, dass das Widerrufsrecht bereits erlischt, wenn eine Belehrung erfolgt ist – diese werde im Gesetz aber gar nicht explizit gefordert. Zudem bemängelt er, dass die geplante Streichung von Paragraf 7 Absatz 4 VVG Verbrauchern das Recht nimmt, jederzeit vollständige Vertragsunterlagen anzufordern. „Gerade bei über viele Jahrzehnte laufenden Verträgen und wechselnden Versicherungsunternehmen ist es wichtig, dass der Verbraucher sich einfach über die ursprünglichen Vertragsbestimmungen informieren kann“, argumentierte der Experte.

Der frühere Allianz-Manager stellte zudem grundsätzlich infrage, ob eine Angleichung der Regelungen für Fernabsatz und stationären Vertrieb sachgerecht ist. Beim persönlichen Verkauf durch Vermittler bestehe ein deutlich höheres Schutzbedürfnis der Verbraucher wegen möglicher Interessenkonflikte.

Hintergrund: Wie das ewige Widerrufsrecht entstand

Das ewige Widerrufsrecht entstand durch fehlerhafte Widerrufsbelehrungen zwischen 1994 und 2007. In dieser Zeit galt das sogenannte Policenmodell, bei dem Versicherer die Vertragsunterlagen erst nachträglich mit der Police zuschickten. Der Versicherungsnehmer hatte ein Widerspruchsrecht von 30 Tagen bei Lebensversicherungen, das jedoch erst begann, wenn alle Vertragsunterlagen vorlagen und er ordnungsgemäß belehrt worden war.

Laut Verbraucherzentrale Hamburg waren rund 60 Prozent der damaligen Belehrungen mangelhaft. Der BGH entschied 2014 in einem Grundsatzurteil, dass bei fehlerhafter Belehrung die Widerrufsfrist nie beginnt – und damit auch nicht ablaufen kann. Dies führte zu einem unbegrenzten Widerrufsrecht.

Risiken für Vermittler und Versicherer

Bislang waren Versicherer und Vermittler einem kaum kalkulierbaren Haftungsrisiko ausgesetzt. Widerrufe führten auch viele Jahre nach Vertragsschluss zu vollständigen Rückabwicklungen und Provisionsrückforderungen. Der AfW hatte bereits im August 2025 im Gesetzgebungsverfahren auf diese praktischen und wirtschaftlichen Risiken hingewiesen.

Die Bundesregierung verabschiedete im September 2025 den Gesetzentwurf zur Begrenzung des ewigen Widerrufsrechts. Mit dem Gesetz setzte das Bundesjustizministerium zwei EU-Richtlinien zum besseren Schutz der Verbraucher um.

AfW: Neue Regelung schafft Rechtssicherheit

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung begrüßt die Neuregelung. „Der Gesetzgeber hat hier eine überfällige Klarstellung vorgenommen“, sagt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbands. Die zeitliche Begrenzung schaffe Rechtsfrieden und schütze Verbraucher vor Intransparenz.

Nach Auffassung des AfW rückt die Neuregelung den ursprünglichen Zweck des Widerrufsrechts wieder in den Mittelpunkt: die Möglichkeit, eine Entscheidung innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu überdenken. Zugleich werde verhindert, dass geringfügige oder rein formale Belehrungsmängel noch nach vielen Jahren für Rückabwicklungen genutzt werden.

„Gerade langfristige Vorsorgeprodukte wie Lebensversicherungen benötigen stabile und verlässliche Rahmenbedingungen“, so Wirth. Die neue Rechtssicherheit sei ein wichtiges Signal für die private Altersvorsorge und für die Arbeit unabhängiger Vermittler.