Der Bundestag hat die Frühstartrente verabschiedet. Auf private Zuzahlungen dürfen Anbieter Abschluss- und Vertriebskosten erheben, auf die Staatsprämie nicht.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bei der ersten Lesung zur Frühstartrente im September: Jetzt hat der Bundestag das Gesetz verabschiedet, die Länderkammer muss noch zustimmen.

Der Bundestag hat am Freitag die Frühstartrente beschlossen. Union und SPD stimmten dafür, Grüne und Linke dagegen, die AfD enthielt sich. Abgestimmt wurde über die Fassung, die der Finanzausschuss am Mittwoch gebilligt hatte. Jetzt muss noch der Bundesrat zustimmen. Das Gesetz soll zum Jahreswechsel in Kraft treten.

Der Staat zahlt für jedes förderberechtigte Kind zehn Euro im Monat in einen Altersvorsorgedepot-Vertrag ein, beginnend mit dem Geburtsjahrgang 2020. Haben die Eltern kein Depot abgeschlossen, legt die Bundesbank das Geld in einem Sondervermögen an, und zwar ausschließlich in global gestreute Aktien oder Aktienfonds.

Vertriebskosten nur auf Zuzahlungen

Bei den Kosten hat die Koalition im Ausschuss nachgesteuert. Auf die staatlichen zehn Euro und die Erträge daraus dürfen Anbieter keine Abschluss- und Vertriebskosten erheben. Für private Zuzahlungen gilt das Verbot nicht. Eltern, Großeltern und andere Dritte können bis zu 6.840 Euro im Jahr zusätzlich einzahlen. Die Finanzbranche hatte in der Anhörung ein generelles Kostenverbot abgelehnt. Die Deutsche Kreditwirtschaft argumentierte, Anbieter müssten ihre Leistungen dann unter Umständen kostenlos erbringen. Der BVI befürchtete, dass ein Verbot den Zugang zur Beratung erschwert.

Außerdem hat der Ausschuss die Zweckbindung der Kollektivanlage festgeschrieben: Sie erfolgt ausschließlich im Interesse der anspruchsberechtigten Kinder und soll langfristig ein möglichst hohes Vorsorgevermögen erzielen. Dazu darf das Sondervermögen nur in breit gestreute globale Aktien oder Aktienfonds investieren (DAS INVESTMENT berichtete).

Koalition: „Wir liefern“; Opposition: „Elternlotterie“

Die Koalition spricht von einer historischen Entscheidung. Michael Thews (SPD) betont die Langfristwirkung: Die Frühstartrente helfe vielen beim Aufbau einer vernünftigen Altersvorsorge. Für Fritz Güntzler, finanzpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, geht es auch darum, jungen Menschen die Chancen des Kapitalmarkts zu zeigen.

Der Grünen-Politiker Stefan Schmidt spricht hingegen von einem Zweiklassensystem. Wer in der „Elternlotterie“ Glück habe, mache dank hoher Zuzahlungen aus der Frühstartrente weit mehr als eine kleine Starthilfe. Auch Sarah Vollath (Linke) bemängelt, das Gesetz schaffe keine Chancengleichheit.

Der Bundesrat hatte im Verfahren bereits Nachbesserungen verlangt, unter anderem sollen Eigenbeiträge auf einen zweiten Vertrag nicht steuerlich begünstigt werden. Die Bundesregierung hatte dem zugestimmt.