Der Bundestag hat die Reform der privaten Altersvorsorge verabschiedet – mit höheren Zulagen für Kleinsparer, niedrigerem Kostendeckel und einem staatlichen Standarddepot.

Mit Stimmen von CDU/CSU und SPD Bundestag beschließt Riester-Nachfolge: Das steckt in der Reform

Der Bundestag hat dem Gesetzesvorschlag der Bundesregierung zur Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge zugestimmt.

Der Bundestag hat in seiner heutigen Sitzung (27. März) den Plänen der Bundesregierung für eine Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge zugestimmt. Dagegen gestimmt hatte die Fraktion der Linken, während sich Grüne und AfD enthielten.

Die Abstimmung setzt einen vorläufigen Schlusspunkt unter eine lange währende Diskussion – die zuletzt eine überraschende Wendung nahm: Erst am 24. März hatten sich Union und SPD im Finanzausschuss auf wichtige Änderungen an dem Gesetzentwurf geeinigt.

Staatliches Standardprodukt und Kostendeckel

Besonders eine davon ließ die Finanzbranche aufhorchen: Beim Standardprodukt soll künftig auch ein staatliches Angebot möglich sein, bereitgestellt von einem öffentlichen Träger. Details zur Ausgestaltung und zum Vertrieb sollen in weiteren Beratungen geklärt werden.

Ebenfalls in letzter Minute geändert worden war der Kostendeckel für das Standarddepot: Er liegt nun bei 1,0 Prozent der jährlichen Effektivkosten – statt der ursprünglich geplanten 1,5 Prozent.

Stärker gefördert werden künftig vor allem Kleinsparer: Für jeden eingezahlten Euro bis zu 360 Euro jährlich gibt es 50 Cent vom Staat, für den Betrag zwischen 360 und 1.800 Euro dann 25 Cent – die maximale Grundzulage steigt damit auf 540 Euro pro Jahr. Den vollen Kinderzuschlag von 300 Euro pro Kind und Jahr sollen Eltern bereits ab einem monatlichen Sparbeitrag von 25 Euro erhalten, statt wie bisher geplant ab 100 Euro.

Selbstständige mit einbezogen

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Neu ist zudem, dass auch Selbstständige von der Förderung profitieren sollen – bisher war die staatlich geförderte private Altersvorsorge vor allem abhängig Beschäftigten vorbehalten. Die Mehrkosten dafür beziffert die Koalition auf rund 370 Millionen Euro.

Ab Januar 2027 sollen die neuen Produkte abgeschlossen werden können. Inhaber bestehender Riester-Verträge können in ein neues Riester-Nachfolge-Modell wechseln, ohne bereits erhaltene Förderung zurückzahlen zu müssen – allerdings können dabei Wechsel-, Abschluss- und Vertriebskosten anfallen, die gesetzlich gedeckelt werden sollen.

Bundesrat muss zustimmen - mit einer Ausnahme

Über das Gesetz muss als letztes nun noch der Bundesrat abstimmen - der das nächste Mal am 17. April tagt. Ob die Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge dann bereits auf dem Programm steht, wird sich zeigen.

Interessantes Detail: Die im letzten Moment ergänzte Regelung zum staatlichen Standarddepot ist so formuliert, dass sie die Bundesregierung ermächtigt, die konkrete Umsetzung per Rechtsverordnung zu regeln – ausdrücklich ohne Zustimmung des Bundesrats.