Der Gesamtvorstand des Bundesverbands der Assekuranzführungskräfte (VGA) hat bei seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung in Dresden ein neues Präsidium gewählt. An der Spitze des Leitungsgremiums steht weiterhin Michael Walter. Der Prokurist der Feuersozietät Berlin Brandenburg folgte vor vier Jahren auf den kürzlich verstorbenen Hans-Ulrich Buß. Als Vizepräsidenten wurden Klaus Woschei, Bereichsdirektor der Barmenia, und Mario Fökel, Vertriebsdirektor der Signal Iduna, wiedergewählt. Ebenso wurde Schatzmeister Martin Söhne, Geschäftsführer der Lueg Assekuranz, in seinem Amt bestätigt.

VGA-Präsidium bleibt nahezu unverändert

Darüber hinaus wählte der Gesamtvorstand erneut Claus Marcus Götte (Götte Gruppe), Wolfgang M. Kühn (Ergo) und Florian Kümmele (R+V) in das Führungsgremium des Verbandes. Das langjährige Präsidiumsmitglied Bernhard Weiß hat nicht mehr kandidiert; für ihn rückt René Pech in das Präsidium nach. Der Außendienstleiter der LVM Versicherung ist auch Vorsitzender des VGA-Assekuranzclubs Nord- und Ostwestfalen sowie Leiter der Veranstaltungsreihe „Plattform AO – Ein Forum des VGA“. Komplettiert wird das Präsidium von Verbandsdirektor Oliver Mathais.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Der Branchen- und Arbeitgeberverband VGA versteht sich als „aktiver Verband gut informierter Führungskräfte in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft“. Er diene der Branche als Netzwerk und Moderator zwischen Versicherern und Vermittlern. In ihm sind sowohl Entscheider bei Anbietern von Policen als auch deren Vertriebspartnern gemeinsam organisiert. VGA-Präsidiumsmitglied Götte gehörte beispielsweise zu den Unterzeichnern der „Hamburger Erklärung“, in der Deutschlands große Vermittlerverbände ihre gemeinsamen Forderungen an die Politik zusammengetragen haben.