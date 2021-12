Christian Nieraad 26.02.2013 Lesedauer: 1 Minute

„Bundesweit ist keine Immobilienblase in Sicht“

Viel Geld gaben die Deutschen 2012 beim Immobilienkauf aus. Immerhin 11,1 Milliarden Euro. Besonders gefragt waren Objekte in sogenannten A-Städten wie München und Hamburg. Dennoch sei keine Immobilienblase in Deutschland in Sicht, Christian Nieraad, Leiter Wohnimmobilien beim Emissionshaus KGAL. Seine Analyse