Redaktion 21.11.2018 Lesedauer: 1 Minute

Bundesweite Aktion Finanztip will mit Schulprojekt für mehr Finanzbildung sorgen

In vielen Finanzfragen haben die Bundesbürger deutliche Wissenslücken. Diese zu schließen hat sich nun das Verbraucherportal Finanztip vorgenommen. Mit dem Projekt „Finanztip.Schule“ will man zunächst in rund 80 Schulklassen bundesweit für Aufklärung sorgen. Hier kommen die Details.