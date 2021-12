Burnout, Mobbing & Co. SDK bietet Hilfe bei psychischen Erkrankungen

Viele Arbeitnehmer sind heutzutage überlastet. Neue Technologien, lange Arbeitszeiten, ständige Erreichbarkeit - da fällt es vielen schwer, nach dem Feierabend abzuschalten. Wenn die Mitarbeiter permanent unter Stress leiden, wirkt sich das auf ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit aus. Daher sei es wichtig, dass auch die Führungskräfte diese Gefahr erkennen und dagegen steuern, warnt Ralf Kantak, Vorstandsvorsitzender der SDK.Deshalb bietet die SDK mit ihrer Tochtergesellschaft Gesundwerker ein Konzept des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) an. Es beruht auf den drei Säulen Ernährung, Bewegung und Entspannung. In einem ersten Schritt wird im Rahmen eines Gesundheitstages der Gesundheitszustand der Mitarbeiter erfasst. Danach stehen ihnen verschiedene Kurse und Vorträge zur Verfügung, durch welche sie lernen, wie sie ihr Stressniveau senken können.Darüber hinaus bringt die SDK einen zusätzlichen Vorsorge-Baustein auf den Markt, der die gesundheitliche Prävention und Vorsorge der Mitarbeiter fördert. Er ist in der betrieblichen sowie in einer Einzelversicherung abschließbar. So erstattet die SDK ambulante Vorsorge und sportmedizinische Untersuchungen sowie Schutzimpfungen. Zudem zahlt die Police bis zu 100 Euro pro Jahr für anerkannte Präventionskurse. Den Versicherungsnehmern steht ein Gesundheitstelefon zur Verfügung, über das sie psychologische Unterstützung in belastenden Lebenssituationen wie Burnout, Mobbing und körperliche Erkrankungen erhalten. Der Vorsorgetarif ist für Firmen-Gruppenkunden für 12 Euro im Monat abschließbar.