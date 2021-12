Buss Capital bringt Container-Direktinvestment

Nach ihren Containerfonds bietet Buss Capital eine neue Investmentmöglichkeit für Container an. Anleger kaufen bei den Direktinvestments 20-Fuß-Standardcontainer. Mindestens müssen sie vier Stück abnehmen. Der Kaufpreis für einen fabrikneuen Container beträgt 2.525 US-Dollar (1.938 Euro).Durch die Vermietung (0,71 Dollar pro Tag, 259,15 Dollar pro Jahr) sollen die Anleger regelmäßige, vertraglich festgelegte Einnahmen erhalten. Am Laufzeitende nach 6 Jahren bekommen sie ein Rückkaufangebot von Buss Captial unterbreitet. Zusammen sollen Anleger so durch Miete und Verkaufserlös eine Rendite vor Steuern von rund 6,1 Prozent (IRR) erhalten.„Wie unsere Fonds kalkulieren wir auch Container-Direktinvestments schlank. Die Käufer erwerben die Container von Buss Global Direct, einem Unternehmen der Buss-Capital-Gruppe in Singapur, dem Zentrum der Containerwirtschaft. Buss Global Direct kauft große Containerportfolios ohne Umwege ein. So kann Buss Global Direct günstige Preise weitergeben“, erklärt Dirk Baldeweg, geschäftsführender Gesellschafter von Buss Capital.