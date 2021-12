Buss Capital: Container im Fonds

Das Emissionshaus Buss Capital hat mit dem Buss Global Container Fonds 5 sein elftes Beteiligungsangebot in dieser Sparte an den Markt gebracht. Anleger investieren über den 5er-Fonds in bereits gekaufte neue und gebrauchte Container.Das Management des Fonds (Gesamtvolumen: 43,5 Millionen US-Dollar) übernimmt eine in Singapur ansässige Niederlassung von Buss Capital. Die Mindestbeteiligung beträgt 15.000 US-Dollar (wahlweise in Euro), ein Agio entfällt. Der Initiator prognostiziert eine Gesamtausschüttung von 132,6 Prozent (nach Steuern), als Laufzeit sind 6,5 Jahre veranschlagt.Info: Der Initiator Buss Capital wurde 2003 gegründet und hat bislang 330 Millionen Euro von Anlegern eingeworben.