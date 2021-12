Buss Capital mit Containerfonds

Der Buss Global Containerfonds 13 vom Emissionshaus Buss Capital setzt auf das Containerleasing.Der Fonds geht am 23. Juli in den Vertrieb. Eine Beteiligung ist ab 15.000 US-Dollar möglich. Die Auszahlungen sollen bei jährlich sieben Prozent liegen, die Laufzeit ist mit rund 6,5 Jahren geplant.Ein in Euro notierender Schwesterfonds ist seit Mai erhältlich.