Fußball-Bundesliga Versicherer Signal Iduna gerät in „symbolischen Machtkampf“ gegen Fans

Als „das schönste Eigentor der Saison“, bezeichnen einige Twitter-Nutzer das aktuelle PR-Desaster für den Versicherer Signal Iduna. Deren Vorstandsvorsitzender hatte sich zuvor in einem Interview mit der Tageszeitung Ruhr Nachrichten über eingefleischte Fans von Borussia Dortmund beschwert. Denn sie zeigten beim Bundesliga-Spiel gegen den 1.FC Union Berlin am 8. April den Schriftzug „Für immer Westfalenstadion“.

Aus Westfalenstadion wurde Signal Iduna Park

Zu sehen war diese Choreografie auf der Südtribüne aus Anlass des 49. Geburtstag des Dortmunder Stadions, das seit 2006 Signal Iduna Park heißt. Für die bis zum Jahr 2031 gesicherten Namensrechte zahlt der in Hamburg und Dortmund ansässige Versicherungskonzern insgesamt schätzungsweise 100 Millionen Euro. Er gehört zu den Top-Sponsoren des Klubs und ist mit rund 6 Prozent an der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA beteiligt.

Ulrich Leitermann © SIGNAL IDUNA

Solche Millionen-Deals rund um die Namensrechte an Fußballstadien, wie aktuell bei der Münchener Allianz Arena, sind bei Anhängern von Traditionsklubs ein häufiges Streitthema. „Eigentlich müssen wir Leitermann ja danken, dass er im Prinzip komplett unnötig und von sich selbst ausgehend wieder so viel Schwung in den Kampf für den Namen #Westfalenstadion gebracht hat“, schreibt ein anderer Twitter-Nutzer. Der von ihm genutzte Hashtag war zeitweise der meistbenutzte auf Twitter.

Anstoß nehmen die BVB-Fans an Äußerungen von Ulrich Leitermann, die sich gegen ihre eher harmlos wirkende Protestaktion richten: „Für mich ist das inakzeptabel, wenn man bedenkt, wie sehr wir diesen Verein seit langer Zeit unterstützen und ihm auch zur Seite standen, als andere keinen Cent mehr geben wollten.“ Und weiter: „Akzeptiert doch die Verhältnisse, die wir haben! Der Signal Iduna Park heißt bis mindestens 2031 Signal Iduna Park.“

Symbolischer Machtkampf gegen Sponsoren

„Dadurch, dass er seinen Ärger öffentlich gemacht hat, hat er erst ein Thema draus gemacht“, kommentiert Fankultur-Forscher Harald Lange das mediale Echo des Interviews. „Das ist jetzt ein symbolischer Machtkampf“, zitiert die Tageszeitung Rheinische Post den Leiter des sportwissenschaftlichen Instituts an der Universität Würzburg. Leitermann „sollte sich kluge Schritte gegenüber den Fans überlegen“, so sein Rat.

Leitermann selbst wünscht sich zwar „einen wertschätzenden Umgang, der beide Interessenlagen berücksichtigt“. Doch mit seiner konfrontativen Haltung werde er weiter Gegenwind bekommen und wohl auch vom Verein keine große Unterstützung erwarten können, so Lange weiter. Spannend werde es beim nächsten Heimspiel am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt: „Wir werden dann erst recht viele Westfalenstadion-Banner zu sehen bekommen.“