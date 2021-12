Svetlana Kerschner ( Redakteurin ) 15.11.2016 Aktualisiert am 08.12.2016 - 14:32 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

BVI-Absatzstatistik Mischfonds und offene Immobilienfonds bleiben der Renner

Auch im September waren Mischfonds und offene Immobilienfonds die Verkaufsschlager. Aus Aktien- und Rentenfonds hingegen zogen Anleger per Saldo Geld ab. Insgesamt flossen 1,1 Milliarden Euro in Publikums- und 7 Milliarden Euro in Spezialfonds.