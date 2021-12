BVI: Anleger setzen auf europäische Mischfonds

DER FONDS

Den Geldmarktfonds liefen auch im Februar wieder die Investoren davon. 1,4 Milliarden Euro zogen Anleger aus dieser Assetklasse ab. Aktienfonds verbuchten 1,6 Milliarden Euro neue Mittel. Dazu steuerten insbesondere in Deutschland sowie global investierende Produkte bei. Die Anlegerfavoriten des Vormonats – offene Immobilienfonds – kamen mit Zuflüssen von 1 Milliarde Euro diesmal nur auf den dritten Platz. Rentenfonds sammelten 0,6 Milliarden Euro ein.

Insgesamt 9,7 Milliarden Euro neue Mittel haben Anleger der deutschen Investmentbranche im Februar anvertraut. Davon flossen 3,8 Milliarden Euro in Publikumsfonds, 3,3 Milliarden Euro in Spezialfonds und 2,6 Milliarden Euro in Vermögen außerhalb von Investmentfonds. Im Vormonat betrugen die Mittelzuflüsse noch 10,6 Milliarden Euro.Dies geht aus der Investmentstatistik des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) hervor.Während im Januar vor allem offene Immobilienfonds ganz oben in der Gunst der Anleger standen, waren im Februar Mischfonds besonders beliebt. 1,9 Milliarden Euro sammelte diese Anlageklasse ein. Dabei wurden Produkte, die ausgewogen in europäische Renten und Aktien investieren, bevorzugt.