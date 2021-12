Iris Bülow ( Redakteurin ) 14.09.2016 Aktualisiert am 23.09.2016 - 12:02 Uhr Lesedauer: 1 Minute

BVI-Fondsabsatz in zwei interaktiven Grafiken Anleger ziehen ihr Geld aus Mischfonds ab

Nach den starken Zuflüssen der ersten Jahrehälfte kam es im Juli in der zuletzt so beliebten Anlagekategorie Mischfonds im Juli zu deutlichen Abflüssen. Eine Trendwende? Die aktuellen Erkenntnisse des deutschen Fondsverbands BVI zusammengefasst in zwei Grafiken.