Von 100 Euro, die im zweiten Quartal 2026 netto in offene Publikumsfonds in Deutschland flossen, landeten 96 in einem ETF . Für alle Publikumsfonds ohne Börsenhülle blieben in drei Monaten zusammen 758 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal waren es 7,4 Milliarden. Beide Werte ergeben sich aus der neuen Investmentstatistik des Fondsverbands BVI zum 30. Juni.

Seine Halbjahresbilanz beginnt mit einer freundlicheren Zahl: knapp 5.200 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen zur Jahresmitte, und damit 348 Milliarden mehr als Ende des Jahres 2025. Das entspricht einem Plus von 7 Prozent. Vom Vermögensanstieg lassen sich rund 74 Milliarden Euro durch Nettozuflüsse erklären. Rechnerisch verbleiben rund 274 Milliarden Euro für Marktwert-, Wechselkurs- und sonstige Bestands- und Erfassungseffekte. Der BVI schlüsselt diesen Betrag nicht weiter auf.

Spezialfonds verlieren ihren Vorsprung

Seit Ende der 1990er sind Spezialfonds die volumengrößte Gruppe im deutschen Markt. 2.409 Milliarden Euro liegen dort. Die Kundenliste erklärt, warum der Standort lange als institutionell geprägt galt: Altersvorsorgeeinrichtungen halten 851 Milliarden Euro, Versicherer 560 Milliarden, zusammen sind das fast 60 Prozent. Publikumsfonds kommen auf 2.049 Milliarden Euro, freie Mandate auf 676 Milliarden, geschlossene Fonds auf 65 Milliarden.

Die Differenz zwischen Spezial- und Publikumsfonds beträgt damit 360 Milliarden Euro. Vor fünf Jahren lag sie laut Verband jedoch noch bei mehr als 700 Milliarden, Ende März dieses Jahres bei 463 Milliarden. Ein Quartal, 103 Milliarden weniger Abstand. Auf Jahressicht wuchs das Publikumsfondsvermögen um 347 Milliarden Euro oder 20 Prozent, das der Spezialfonds um 200 Milliarden oder 9 Prozent.

Blick auf das zweite Quartal 2026 der BVI-Zahlen: Der Anteil der ETFs liegt bei mehr als 90 Prozent der Gesamt-Nettoflows | Bildquelle: BVI

Im Neugeschäft holen die Spezialfonds auf. Offene Spezialfonds nahmen im ersten Halbjahr 27,6 Milliarden Euro auf, fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum mit 14,9 Milliarden. Davon flossen 26 Milliarden in Wertpapier- und Beteiligungsfonds. Der Abstand schrumpft demnach nicht aufgrund eines schwachen Spezialfondsgeschäfts. Das Publikumsfondsgeschäft wächst lediglich schneller.

Schreibt man die Vermögensentwicklung der vergangenen zwölf Monate rein rechnerisch linear fort, könnten offene Publikumsfonds die offenen Spezialfonds noch vor Ende des Jahrzehnts überholen.

Eine Zahl mit Fußnote

Für den Sprung der Publikumsfonds nennt der BVI zwei Ursachen: starkes Neugeschäft und eine neue Erfassungsmethode für ETFs. Um 695 Milliarden Euro oder 51 Prozent sei das Vermögen dieser Fondsgruppe gestiegen. In den Methodenhinweisen derselben Statistik steht der Vorbehalt: Angaben zu ETFs sind seit Januar 2025 mit früheren Berichtszeiträumen nicht vergleichbar. Der Verband erfasst die Bestände seither über Daten des Zentralverwahrers Clearstream, ordnet sie dem deutschen Markt trennschärfer zu und zählt mehr Fonds und mehr Emittenten als vorher.

Zitiert man den Fünfjahresvergleich, vergleicht man also zum Teil zwei Zählweisen. Für einen methodisch vergleichbaren Zeitvergleich bietet sich daher der Blick auf die vergangenen zwölf Monate an. Das ETF-Vermögen stieg von 424 auf 585 Milliarden Euro, ein Plus von 38 Prozent, während alle Publikumsfonds zusammen um 20 Prozent zulegten. Von den 347 Milliarden Euro Zuwachs gehen 161 Milliarden auf ETFs zurück, fast die Hälfte. Bei Aktienfonds, mit 1.092 Milliarden Euro die größte Gruppe, stecken 496 Milliarden in ETF-Hüllen: 45 Prozent.

Über alle Anlageklassen hinweg liegt gut jeder vierte Euro des Publikumsfondsvermögens in einem ETF, knapp 29 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es 25 Prozent. Rechnet man die ETFs heraus, wuchs der Rest der Publikumsfonds binnen zwölf Monaten um 14,5 Prozent statt um 20.

Selbst diese Werte liegen zu niedrig. Einige Anbieter melden noch nicht nach der Clearstream-Methode, weitere Bestände deutscher Anleger liegen bei anderen Zentralverwahrern, vor allem Euroclear. Der BVI schätzt den deutschen ETF-Markt deshalb auf über 800 Milliarden Euro und nennt ihn den größten Europas. In der Halbjahresbilanz 2025 lautete dieselbe Schätzung über 600 Milliarden.

9 von 10 Euro

Im Neugeschäft ist der Vorsprung der ETFs größer als im Bestand. Aktienfonds führen die Absatzliste des ersten Halbjahres mit 38,3 Milliarden Euro an, davon 33,9 Milliarden in Aktien-ETFs, so der BVI. Für Aktienfonds ohne Börsenhülle bleiben 4,4 Milliarden Euro, gut jeder neunte Euro. Über alle Publikumsfonds gerechnet nahmen ETFs 39,6 von 51,8 Milliarden Euro auf. Im ersten Halbjahr 2025 lag ihr Anteil bei 60 Prozent, im ersten Halbjahr 2026 bei 76, im zweiten Quartal bei 96.

Die BVI-Zahlen zeigen allerdings nicht, auf welche Indizes oder aktiven Strategien sich die ETF-Zuflüsse verteilen. Ob mit dem ETF-Wachstum eine stärkere Konzentration auf wenige große Benchmarks einhergeht, lässt sich aus der Investmentstatistik daher nicht ableiten.

Der Rest der Absatzliste liest sich wie ein Rückzug in Etappen. Rentenfonds sammelten 10,6 Milliarden Euro ein, halb so viel wie im Vorjahreshalbjahr mit 22,9 Milliarden; im zweiten Quartal kamen nur noch 2,5 Milliarden dazu. Geldmarktfonds verbuchten nach 5,0 Milliarden Euro Zufluss im ersten Quartal 2,7 Milliarden Abfluss im zweiten. Mischfonds, lange das Standardprodukt im beratenen Vertrieb, kommen auf 3,6 Milliarden Euro. Bei einem Bestand von 417 Milliarden Euro entspricht dieser Zufluss 0,9 Prozent.

Innerhalb der Rentenfonds dominierten kurze Laufzeiten. Fonds mit Restlaufzeiten bis zu drei Jahren sammelten 5,1 Milliarden Euro ein, Fonds mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen 3,5 Milliarden. Zusammen sind das vier Fünftel des gesamten Rentenfondsabsatzes.

Das zweite Quartal bremste. Fonds und Mandaten flossen von April bis Juni netto 26,1 Milliarden Euro zu, nach 48,1 Milliarden im ersten Quartal. Bei Publikumsfonds sank das Neugeschäft von 33,7 auf 18,1 Milliarden Euro, bei Spezialfonds von 18,0 auf 9,6 Milliarden. Gegenüber dem Vorjahresquartal mit 22,7 Milliarden Euro steht das Ergebnis dennoch im Plus. Auf das erste Quartal entfielen damit fast zwei Drittel des Halbjahresabsatzes.

Zehn Quartale Abflüsse

Am unteren Ende der Statistik stehen offene Immobilien-Publikumsfonds. Anleger zogen im ersten Halbjahr netto 3,3 Milliarden Euro ab, 1,8 Milliarden im ersten und 1,5 Milliarden im zweiten Quartal. Die Quartalsgrafik des BVI zeigt seit Anfang 2024 durchgehend Abflüsse, zehn in Serie. Das Vermögen dieser Fonds sank von 132 Milliarden Euro Mitte 2023 auf 108 Milliarden, ein Minus von 18 Prozent in drei Jahren.

Die Abflüsse folgen einem Fahrplan. Wer Anteile nach dem 21. Juli 2013 gekauft hat, muss vor der Rückgabe eine zwölfmonatige Kündigungsfrist einhalten (BVI). Anleger, die in diesem Sommer ihr Geld bekamen, haben im Sommer 2025 gekündigt. Ein großer Teil der in den kommenden Monaten anstehenden Rückgaben ist durch bereits ausgesprochene Kündigungen vorgezeichnet. Wie hoch die Nettoabflüsse ausfallen, hängt allerdings auch vom Neugeschäft ab.

Zur gleichen Zeit kaufen andere. In Immobilien-Spezialfonds flossen im ersten Halbjahr netto 1,5 Milliarden Euro, ihr Vermögen stieg binnen zwölf Monaten von 167 auf 174 Milliarden Euro. Aus offenen Immobilien-Publikumsfonds fließt Geld ab, während Immobilien-Spezialfonds Zuflüsse verzeichnen.

Aus Lebenszyklusfonds flossen im zweiten Quartal 2,1 Milliarden Euro ab, ihr Vermögen fiel binnen drei Monaten von 6,8 auf 5,5 Milliarden Euro.

Aus freien Mandaten gingen im Halbjahr weitere 5,4 Milliarden Euro ab. Geschlossenen Fonds flossen netto 122 Millionen Euro zu, bei einem Bestand von 65 Milliarden Euro.