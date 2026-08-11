Von 100 Euro, die im zweiten Quartal 2026 netto in offene Publikumsfonds in Deutschland flossen, landeten 96 in einem ETF. Für alle Publikumsfonds ohne Börsenhülle blieben in drei Monaten zusammen 758 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal waren es 7,4 Milliarden. Beide Werte ergeben sich aus der neuen Investmentstatistik des Fondsverbands BVI zum 30. Juni. 