164 Milliarden Euro. So viel verwalten offene Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Anleger inzwischen. Rekordstand. Verdreifacht binnen zehn Jahren.

Offene Immobilien-Publikumsfonds für Privatanleger kommen dagegen nur noch auf 112 Milliarden Euro, 8 Prozent weniger als im Vorjahr. Das zeigt das BVI-Jahrbuch 2026, die jährliche Marktbestandsaufnahme des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI), für das Jahr 2025.

Zwei Fondstypen, eine Anlageklasse, zwei entgegengesetzte Richtungen.

Auch beim Neugeschäft zeigt die BVI-Statistik gegenläufige Richtungen. 2025 flossen Immobilien-Spezialfonds netto 4,5 Milliarden Euro zu – weniger als in den Vorjahren, aber positiv. Bei Publikumsfonds zogen Anleger dagegen 7,7 Milliarden Euro ab, das zweite Jahr in Folge mit Netto-Mittelabflüssen, nach 5,9 Milliarden Euro im Jahr zuvor.

Höhere Zinsen, neue Rechnung

Den Hintergrund liefert der BVI gleich mit: Das Niedrigzinsumfeld der vergangenen zehn Jahre hatte institutionelle Anleger wie Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen, die langfristige Zahlungsverpflichtungen erfüllen müssen, in regulierte Produkte mit professionellem Assetmanagement getrieben – und dabei nicht zuletzt in die Immobilienanlage. Genau das erklärt laut Jahrbuch die Verdreifachung des Spezialfonds-Vermögens seit 2015.

Inzwischen hat sich das Bild gedreht: Gestiegene Renditen bei Anleihen haben Immobilien als Anlageklasse neu bewertet, Bürotürme und Einkaufszentren konkurrieren plötzlich wieder mit Zinspapieren um das Anlegerkapital. Institutionelle Anleger mit ihren langen Verbindlichkeiten halten trotzdem an Immobilien-Spezialfonds fest. Bei Privatanlegern überwiegt dagegen die Vorsicht.

Vom Büro zum Lager

Wer aktuell investiert, kauft laut BVI-Statistik anders ein als noch vor fünf Jahren. Bei neu erworbenen Immobilien sank der Anteil von Büroflächen an den Mieterträgen von 43 Prozent im Jahr 2020 auf 25 Prozent im ersten Halbjahr 2025. Gewonnen haben Lager- und Hallenflächen (von 15 auf 23 Prozent) sowie Handel und Gastronomie (von 11 auf 19 Prozent). Wohnimmobilien blieben über alle Jahre vergleichsweise stabil zwischen 16 und 22 Prozent.

Der BVI begründet das mit dem Wunsch nach stabilen Mieteinnahmen und dem Anschluss an strukturelle Trends wie den Onlinehandel und die anhaltend hohe Wohnraumnachfrage – Risikominimierung also, nicht reine Renditejagd. Über alle offenen Immobilienfonds hinweg verschiebt sich das Portfolio damit weg vom Büro hin zu genau diesen stabileren Mieteinnahmequellen. Ein struktureller Umbau, der parallel zur Geldverschiebung zwischen Spezial- und Publikumsfonds läuft.

Mehr als nur die Top 7

Auch geografisch ordnet das BVI-Jahrbuch ein: Immobilienfonds konzentrieren sich zwar auf die sieben größten deutschen Metropolen. Berlin (11 Prozent der Verkehrswerte), Frankfurt (9 Prozent), Hamburg (8 Prozent) und München (7 Prozent) machen zusammen mit Köln, Düsseldorf und Stuttgart 48 Prozent der gehaltenen Immobilien aus – ihre Wirtschaftskraft und das Mietniveau machen sie zu den naheliegendsten Standorten.

Der Rest verteilt sich laut BVI breiter als oft angenommen: Mehr als 90 Prozent aller deutschen Landkreise und kreisfreien Städte enthalten mindestens eine von einem Immobilienfonds gehaltene Liegenschaft. Abseits der Metropolen setzen die Fonds dabei gezielt auf Handel, Lager- und Hallenflächen sowie spezialisierte Nutzungen bis hin zu Kavernen zur Speicherung von Gas und Erdöl.

Was bleibt

Ob sich die Schere zwischen Spezial- und Publikumsfonds wieder schließt, hängt vor allem von den Zinsen ab. Bleiben sie auf dem aktuellen Niveau, dürfte sich die Neubewertung von Immobilien gegenüber Anleihen fortsetzen – und damit auch die unterschiedliche Risikobereitschaft von institutionellen und privaten Anlegern. Die Zahlen des BVI-Jahrbuchs 2026 zeigen jedenfalls: Wer langfristige Verpflichtungen hat, bleibt. Wer kurzfristig disponieren kann oder muss, geht.