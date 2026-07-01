Im November 2025 hat die EU-Kommission ihren Überarbeitungsvorschlag für die EU-Offenlegungsverordnung, kurz SFDR, vorgelegt. Mehr Klarheit für Anleger und Berater, weniger Bürokratie für Anbieter, drei neue Produktkategorien mit klaren Mindeststandards. Eigentlich gute Nachrichten für nachhaltige Fonds. Das Neugeschäft lässt davon allerdings noch nichts erkennen.

Laut BVI-Jahrbuch 2026, der jährlichen Marktbestandsaufnahme des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI), halten deutsche Anleger insgesamt 773 Milliarden Euro in Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen – 42 Prozent aller Publikumsfonds. Und doch: 2025 wuchs das Segment nur um 1 Prozent – und das ausschließlich dank positiver Wertentwicklung. Denn netto zogen Anleger rund sieben Milliarden Euro aus genau diesen Produkten ab. Kein Ausreißer, der Abwärtstrend hält seit Mitte 2023 an.

Zwei Gründe, ein Trend

Das kumulierte Neugeschäft seit Einführung der Offenlegungsverordnung im März 2021 macht den Rückstand deutlich. Bei Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen beträgt es laut BVI noch 30 Milliarden Euro. Bei Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale waren es im gleichen Zeitraum 192 Milliarden Euro – mehr als das Sechsfache.

Hauptgrund für die Abflüsse dürfte laut BVI eine Neubewertung des Themas Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund politischer Krisen wie des Ukraine-Konflikts sein. Hinzu kommen regulatorische Unsicherheiten. Die bisherigen Kategorien Artikel 8 und Artikel 9 wurden in der Öffentlichkeit teilweise wie Produktlabels behandelt – obwohl sie laut BVI nur Transparenzanforderungen definieren sollten, keine Qualitätsaussagen. Das hat Vertrauen gekostet.

Frischer Wind aus Brüssel

Genau hier setzt die geplante Reform an, die der EU-Gesetzgeber nun weiterverfolgen muss. Der BVI bewertet den Vorschlag positiv: Unnötige Vorgaben fallen weg, klare Mindeststandards kommen hinzu.

Konkret: Die Berichtspflichten zu nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeit – sogenannte PAI-Berichte – werden auf Gesellschaftsebene gestrichen. ESG-Informationen in Verkaufsprospekten und Jahresberichten werden stark vereinfacht. Stattdessen kommen drei neue Produktkategorien mit klaren Mindestkriterien: „sustainable“ für Investitionen in bereits nachhaltige Vermögenswerte, „transition“ für Produkte, die die nachhaltige Transformation fördern, und „ESG Basics“ für Fonds, die mit Blick auf Nachhaltigkeitsstandards besser als der Markt abschneiden. Alle drei Kategorien sollen zu mindestens 70 Prozent im Sinne der Nachhaltigkeit investieren.

Besonders die „transition“-Kategorie ist neu gedacht. Sie soll laut BVI ausdrücklich auch Unternehmen einschließen, die heute noch mit nicht-nachhaltigen Ressourcen wirtschaften – sofern sie glaubwürdige Maßnahmen zur Dekarbonisierung ergreifen und ihre Fortschritte offenlegen. Unternehmen, die unter den bisherigen Kategorien wegen ihrer aktuellen CO₂-Bilanz oft aus dem Anlageuniversum fielen, könnten damit zurückkehren.

Für Berater, die heute die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage mit Kunden führen, ändert sich damit das Produktraster grundlegend. Bisher mussten sie erklären, was Artikel 8 und Artikel 9 bedeuten – und warum diese Bezeichnungen nichts über die Qualität eines Produkts aussagen. Künftig können sie mit Kategorien arbeiten, die ein Investmentkonzept beschreiben: Ist das Ziel, in bereits Nachhaltiges zu investieren? Den Wandel zu finanzieren? Oder einfach besser als der Marktdurchschnitt abzuschneiden?

Was noch offen ist

Zwei Punkte mahnt der BVI an. Bei den Ausschlusskriterien sei Vorsicht geboten: Zu hohe Anforderungen könnten das Anlageuniversum stark einschränken und Renditechancen sowie Diversifikationsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigen. Der BVI setzt sich dafür ein, diese Kriterien mit Augenmaß festzulegen. Außerdem müsse die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage einfacher werden. Wenn die Reform gelingen soll, darf sie Anleger im Vertrieb nicht abschrecken, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Ob die neuen Kategorien das Vertrauen zurückbringen, das die alten Transparenzregeln verspielt haben, bleibt offen. Die Nachfrage hängt davon ab. Die Abflüsse laufen unterdessen weiter.