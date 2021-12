BVI-Monatsbericht: wieder Zuflüsse in Publikumsfonds

Anleger investieren wieder mehr in Publikumsfonds. Nachdem der BVI im April nur leichte Zuflüsse von 0,3 Milliarden Euro für Publikumsfonds vermeldeten konnte, hatten die Fonds im Mai Zuflüsse von 1,5 Milliarden Euro.Mit 3,8 Milliarden Euro führen Rentenfonds die Absatzliste bei den Publikumsfonds an. Bei den Anlegern sind besonders Fonds aus dem Dollar-Raum beliebt, die Zuflüsse von 1,6 Milliarden Euro verzeichnen.Nachdem Geldmarktfonds in den letzten Monaten mit Abflüssen zu kämpfen hatten, investierten Anleger nun wieder 0,5 Milliarden in diese Anlageklasse. Andere Produkte meiden Privatanleger hingegen: Sie verkauften Aktienfonds im Wert von 2,4 Milliarden Euro im Mai.Institutionelle Anleger konzentrierten sich im Mai weiter auf Spezialfonds und investierten 1,2 Milliarden Euro in diesen Fondstyp. Dagegen entzogen die professionellen Anleger den Vermögen außerhalb von Investmentfonds 2,6 Milliarden Euro. Wichtigste Anlagegruppe bei Spezialfonds sind Versicherungsunternehmen.