Die EU-Kommission will im Zuge ihrer geplanten Kleinanlegerstrategie die Provisionsberatung ins Visier nehmen. Wie wahrscheinlich es ist, dass es dabei dieses Mal zu einem Verbot der provisionsbasierten Beratung kommt, diskutieren BVI-Chef Thomas Richter und EU-Abgeordneter Markus Ferber in der neuen Podcast-Folge von Nachdenken.

BVI-Experten im Podcast Provisionsverbot: „Die Idee: Da läuft was schief, das verbiete ich, ist falsch“

Thomas Richter: In der neuen Podcast-Folge von Nachdenken diskutiert der BVI-Chef mit dem EU-Abgeordneten Markus Ferber über ein mögliches Provisionsverbot.

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Die EU-Kommission will im Zuge ihrer geplanten Kleinanlegerstrategie die Provisionsberatung ins Visier nehmen. BVI-Chef Thomas Richter und der EU-Abgeordnete Markus Ferber diskutieren darüber, welche Nachteile ein Verbot der provisionsbasierten Beratung hat und ob es im EU-Parlament eine Mehrheit für ein Verbot geben wird.

Dabei kommt Ferber zu dem Schluss: „Die Diskussion ist an vielen Stellen nicht durchdacht: Die Lösung, da läuft was schief und das verbiete ich, ist falsch.“ Trotzdem sieht der Abgeordnete auch berechtigte Probleme für Kleinanleger, wie beispielsweise, dass Kundeninformation nicht zielführend sind und Verbraucher mit Daten zugeschüttet würden.

„Das Produktinformationsblatt müssten Fondsgesellschaften klarer und einfacher gestalten, da es aktuell Verbrauchern nicht weiterhilft“, so Ferber.

Es gebe demnach viele Vorschläge, wie man Verbrauchern dabei helfen könnte, bessere Anlageentscheidungen zu treffen – aber ein Provisionsverbot würde da nicht weiterhelfen. Welche Nachteile ein solches Verbot mit sich bringt, welche Verbesserungsvorschläge es gibt und ob Richter und Ferber davon ausgehen, dass die EU-Kommission dieses Mal das Provisionsverbot durchsetzt, erfahrt ihr in der neuen Podcast-Folge von Nachdenken. Jetzt reinhören!