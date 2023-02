BVI-Experten im Podcast Private Altersvorsorge: „Das nächste Halbjahr wird für uns extrem spannend“

Die Bundesregierung will die Altersvorsorge reformieren – über dieses Thema sprechen die beiden BVI-Profis Thomas Richter und Holger Sedlmaier in einem aktuellen Podcast. Der BVI nimmt an einer vom Bundesfinanzministerium eingerichteten Experten-Kommission („Fokusgruppe“) teil, die Fragen speziell zur dritten Säule der Altersvorsorge, der privaten Absicherung, beantworten soll.

BVI-Hauptgeschäftsführer Richter und der Leiter Steuern und Altersvorsorge, Sedlmaier, sprechen im Podcast über den Stand der Diskussion – und über die Ideen, die der BVI einbringen möchte.

Reform der privaten Altersvorsorge - der Podcast in Kürze

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat kürzlich den Plan eines sogenannten „Generationenkapitals“ vorgestellt: 10 Milliarden Euro sollen jährlich in einen öffentlich verwalteten Aktienfonds fließen. Dessen Erträge sollen zukünftig die gesetzliche Altersvorsorge aufstocken.

Zusätzlich zur gesetzlichen soll auch die private Altersvorsorge reformiert werden. Für den BVI, der die Interessen der deutschen Fondsindustrie vertritt, ist dieser Punkt besonders spannend – berührt er doch die Interessen der von dem Verband repräsentierten Fondsanbieter. Im Auftrag des Bundesfinanzministeriums (BMF) soll die Fokusgruppe Altersvorsorge prüfen:

Wie lässt sich die staatliche geförderte, aber in Verruf geratene Riester-Rente umbauen?

Sollte es auch in der privaten Altersvorsorge einen staatlichen Fonds geben, in den Arbeitnehmer automatisch einzahlen, solange sie nicht aktiv widersprechen?

Richter und Sedlmaier erläutern, warum man beim BVI das staatliche Riester-Fördersystem für zukunftsträchtig hält – Anpassungen vorausgesetzt. Außerdem geht es um die Idee des Fondsspardepots, die der BVI als Alternative zum Staatsfonds in der privaten Vorsorge ins Feld führt. Richters Fazit: „Das nächste halbe Jahr wird für uns extrem spannen.“

Den Podcast zum Nachhören gibt es hier >>