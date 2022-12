BVI-Spezialisten im Podcast Wie sich der Fondsvertrieb entwickelt hat – und wie es weitergeht

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die Digitalisierung schreitet in allen Wirtschaftsbereichen rasant voran. Das gilt auch für die Finanzbranche – der Trend erfasst zunehmend auch die Fondsindustrie. BVI-Chef Thomas Richter und Achim Küssner, Deutschlandchef von Schroders, diskutieren in der neuen Podcast-Folge von „Nachdenken“, wie sich der Fondsvertrieb in den vergangenen 30 Jahren verändert hat und was die Zukunft bereithalten könnte. Hör jetzt rein!