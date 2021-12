BVI: Problemfonds von III-Investments beeinflussen Absatzstatistik

DER FONDS

Auch aus den Immobilienfonds von Axa Investment Managers Deutschland, UBS Real Estate und Aberdeen Immobilien zogen Anleger per Saldo Geld ab. Allerdings lagen die Mittelabflüsse mit 157,6 Millionen, 86,9 Millionen beziehungsweise 22,5 Millionen Euro weit hinter denen von III-Investments. Die meisten Gelder (196 Millionen Euro) sammelten die beiden Fonds von Commerz Real ein.



Aktienfonds erfreuen sich indes nach wie vor größter Beliebtheit: Im vergangenen Monat haben Fonds dieser Kategorie rund 1,5 Milliarden Euro eingesammelt. Seit Jahresbeginn flossen den deutschen Aktienfonds unter dem Strich 11,3 Milliarden Euro zu. Das ist der höchste Zehn-Monats-Wert seit dem Jahr 2000.

Mit 1,9 Milliarden Euro verzeichnen Geldmarktfonds nach wie vor die höchsten Mittelabflüsse. An zweiter Stelle folgen im Oktober erstmals offene Immobilienfonds, die 659,5 Millionen Euro an die Anleger zurückzahlen mussten.

Mit 1,9 Milliarden Euro verzeichnen Geldmarktfonds nach wie vor die höchsten Mittelabflüsse. An zweiter Stelle folgen im Oktober erstmals offene Immobilienfonds, die 659,5 Millionen Euro an die Anleger zurückzahlen mussten.Doch während die Geldmarktfonds bereits seit Monaten zu den Verlierern zählen, sieht der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) bei den offenen Immobilienfonds keinen Grund zur Panik. „Die Abflüsse resultieren aus einem Sondereffekt bei einer Gesellschaft, bei der Anleger Anteilsscheine in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zurückgaben“, so BVI.Damit meint der Verband die beiden Fonds Euro Immoprofil und Inter Immoprofil der Hypo-Vereinsbank-Tochter III-Investments, die neben massiven Mittelabflüssen auch mit Abwertungen des Bestandsportfolios und überdurchschnittlichen Verlusten zu kämpfen haben.