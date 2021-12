BVI-Statistik Aktien ja – aber bitte nur im Mischfonds

Am meisten Geld steckten Anleger 2014 in den PrivatFonds: Kontrolliert (WKN: A0RPAM) - ihm ließen sie 2.458 Millionen Euro zukommen. Der Mischfonds von Union-Investment-Fondsmanager Alex Wagner ist momentan mit gut 60 Prozent des Fondsvermögens bei Anleihen und 33 Prozent bei Aktien dabei. Im vergangenen Jahr hat er 6,76 Prozent Rendite eingebracht. Über drei Jahre legte er eine Performance von 23,5 Prozent hin.Dem Ethna Aktiv E (WKN: A0X8U6) ließen Anleger das zweitmeiste Geld zufließen. Der Mischfonds des Ethenea-Fondsmanagements um Luca Pesarini sammelte im vergangenen Jahr 2.360 Millionen Euro ein. Der Fonds ist momentan zu 60,8 Prozent in Anleihen und 31,4 Prozent in Aktien aufgestellt. 2014 fuhr er eine Performance von 8,7 Prozent ein. Über drei Jahre machte er knapp 24 Prozent Rendite.Der DWS FlexPension II 2029 (WKN: DWS1LA) von Fondsmanager Bjoern Born gehörte ebenfalls zu den Anlegerlieblingen. Dem Garantiefonds ließen sie im vergangenen Jahr 1.864 Millionen Euro zukommen. Born verfolgt mit seinem Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie, bei der er laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente – zum Beispiel Aktien- und riskantere Rentenfonds -und der Kapitalerhaltkomponente – zum Beispiel weniger risikoreiche Renten- oder Geldmarktfonds – umschichtet. Deutsche Asset & Wealth Management legte den Fonds im Juli 2014 auf. Bis zum Jahresende brachte er ein Minus von 0,34 Prozent.Trotz Rally trauen sich die deutschen Anleger auch 2014 weiter nicht in Aktien: Hier zogen sie 10,2 Milliarden Euro netto ab. Auch wenn ein Großanleger diesmal allein 8,2 Milliarden Euro aus dem Dax-Indexfonds von iShares nahm – bleibt das unterm Strich ein Minus von 4 Milliarden Euro. Im Vorjahr flossen 6,6 Milliarden und 2013 bereits 4,6 Milliarden Euro aus dieser Anlageklasse ab.