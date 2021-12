BVI-Statistik: Anleger flüchten aus offenen Immobilienfonds

Das ergab die aktuelle Statistik des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI). „Das Gros der Rückgaben entfiel auf die Woche nach dem Bekanntwerden des Diskussionsentwurfs“, so der Verband. In der zweiten Maihälfte haben sich die Rückgaben hingegen deutlich reduziert. Auch Axa Investment Managers Kanam Grundinvest und CS Euroreal , die ihre offenen Immobilienfonds aufgrund massiver Mittelabflüsse im Mai schließen mussten, gaben als Grund die Panik rund um die Schäuble-Pläne an. Die Verkaufsschlager waren im Mai indes die Aktienfonds mit einem Zufluss von 3,6 Milliarden Euro. Rentenfonds sammelten 1,0 Milliarden, Mischfonds 0,5 Milliarden Euro ein. Geldmarktfonds verbuchten einen Netto-Mittelabfluss von 1,1 Milliarden Euro. Die Branche verwaltet derzeit ein Vermögen von 1.757,2 Milliarden Euro, davon 675,6 Milliarden Euro in Publikumsfonds. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Gesamtvolumen um knapp 13 Prozent gestiegen.