Das von Depotbanken verwahrte Vermögen deutscher Fonds liegt einer Statistik des Fondsverbands BVI zufolge zum Halbjahr 2024 bei 2.835 Milliarden Euro – und damit 3 Prozent höher als Ende 2023 (2.749 Milliarden Euro). Bei den Verwahrstellen dominieren demnach wenige Anbieter den Markt: So entfallen auf die fünf größten Depotbanken fast zwei Milliarden Euro – ein Anteil von 69 Prozent. Die Liste führt BNP Paribas mit einem Vermögen von 679 Milliarden Euro deutlich an, gefolgt von der State Street Bank mit 378 Milliarden Euro und der DZ Bank mit 354 Milliarden Euro. Zu den Top Fünf am Markt gehören zudem HSBC und J.P. Morgan.

Insgesamt sind in Deutschland laut BVI-Erhebung 29 Verwahrstellen am Markt. Davon sind 26 im Geschäft mit offenen Wertpapierfonds tätig, die auf ein verwahrtes Vermögen von 2.472 Milliarden Euro kommen. Auf offene Sachwertefonds entfallen 313 Milliarden Euro, die von neun Depotbanken verwahrt werden. Im Segment der geschlossenen Investmentfonds sind elf Verwahrstellen tätig. Sie betreuen ein Netto-Vermögen von 50 Milliarden Euro.

Die zehn größten Verwahrstellen für Fonds*:

BNP Paribas: 678,6 Milliarden Euro State Street Bank: 378,3 Milliarden Euro DZ Bank: 354,2 Milliarden Euro HSBC: 318,0 Milliarden Euro J.P. Morgan: 235,5 Milliarden Euro Deka Bank: 238,6 Milliarden Euro Landesbank Baden-Württemberg: 184,8 Milliarden Euro The Bank of New York Mellon: 93,5 Milliarden Euro Caceis Bank Deutschland: 88,2 Milliarden Euro Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank: 85,9 Milliarden Euro



*verwahrtes Vermögen von in Deutschland aufgelegten Fonds

Die Statistik umfasst Angaben zu in Deutschland aufgelegten offenen Wertpapierfonds und Immobilienfonds sowie geschlossenen Investmentfonds gemäß Kapitalanlagegesetzbuch – unabhängig von einer Mitgliedschaft im deutschen Fondsverband BVI, wie der Verband mitteilt. Der BVI erhebt die Zahlen regelmäßig in Zusammenarbeit mit dem Praxisforum Depotbanken.