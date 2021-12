Redaktion 20.11.2014 Lesedauer: 2 Minuten

BVI-Statistik Der 14-Jahres-Rekord in Bildern

71 Milliarden Euro hat die deutsche Fondsbranche seit Jahresbeginn eingesammelt. Zuletzt floss ihr im Jahr 2000 so viel Geld zu. Die Zahlen hat der deutsche Fondsverband BVI in seiner Statistik – DAS INVESTMENT.com zeigt sie in Grafiken.