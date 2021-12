BVI Statistik Die besten Aktienfondskategorien der vergangenen 25 Jahre

In anderen Aktienfondskategorien konnten Anleger zwar auf 25-Jahressicht ihre Einlage vervielfachen. Nach nur fünf Jahren hingegen sieht es weniger gut aus. Gerade die Aktienfonds mit Fokus auf Osteuropa (- 28 Prozent) und Schwellenländer (-8,8 Prozent) haben in diesem Zeitraum durchschnittlich Minus gemacht. Die jährliche Rendite liegt entsprechend bei -6,4 Prozent für osteuropäische Aktienfonds und -1,8 Prozent für Schwellenmärkte.Der BVI ermittelt neben der Wertentwicklung für die Aktienfondskategorien auch noch die Wertentwicklung eines Sparplans mit einer monatlichen Rate von 100 Euro in einen Aktienfonds. Demnach hat ein Sparer, nach 25 Jahren und 30.000 Euro gezahlten Beiträgen, ein Ergebnis von 79.075 Euro was einer Rendite von 7 Prozent entspricht.