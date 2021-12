Annika Teerling 17.11.2014 Lesedauer: 2 Minuten

BVI-Statistik Fondsbranche verzeichnet höchsten Zufluss seit 14 Jahren

Seit Jahresbeginn sammelten die deutschen Fondsgesellschaften so viel Geld ein wie in den vergangenen 14 Jahren nicht mehr. Die BVI-Statistik zeigt, welche Fondskategorien dabei am meisten Zuflüsse verzeichneten.