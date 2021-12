BVI-Statistik Knapp 4 Milliarden Euro flossen in Publikumsfonds

Die deutschen Publikumsfonds sammelten im Mai 3,9 Milliarden Euro ein. Weitere 5,4 Milliarden flossen in Spezialfonds. Das geht aus der BVI-Statistik hervor.Wie auch in den Vormonaten waren Mischfonds der Verkaufsrenner: 2 Milliarden Euro legten Anleger in Produkte dieser Kategorie an. Damit kommt diese Anlageklasse seit Jahresanfang auf Nettozuflüsse von rund 9 Milliarden Euro. Rentenfonds sammelten im Mai 1,1 Milliarden, Aktienfonds 900 Millionen Euro ein.Aus Mandaten zogen Anleger 900 Millionen Euro ab.