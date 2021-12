BVI-Statistik Mischfonds beim Absatz wieder eindeutig vorn

Nach Zahlen des deutschen Fondsverbands BVI konnten Mischfonds im Verhältnis zu Aktienfonds und Rentenfonds wieder deutlich zulegen. Im April investierten Anleger am deutschen Fondsmarkt 1,5 Milliarden Euro in diese Fondskategorie. Nach wie vor herrscht Skepsis gegenüber reinen Aktien- oder Rentenfonds: Bei ihnen lagen die Absatzzahlen im Minus.Der Run zu Jahresbeginn in Offene Immobilienfonds, die nach Absatzzahlen im 1. Quartal selbst Mischfonds übertrumpfen konnten, hat sich offensichtlich wieder abgeschwächt.